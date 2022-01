Garro se esconde y no da la cara

Diario Hoy se hizo presente por tercer día consecutivo en la puerta del municipio de La Plata con el fin de dialogar con el intendente Julio Garro sobre la investigación en la que está involucrado, referente a la mesa judicial que accionaba durante la gestión de María Eugenia Vidal con el objetivo de eliminar sindicatos bonaerenses.

Aunque este medio pudo hablar con Cristian, jefe de la custodia del intendente -quien representa al personal de Seguridad de la comuna-, no logró tener contacto con Garro, quien lejos de acceder a hablar sobre esta escandalosa trama en la que aparece su nombre, se oculta tras las puertas del Palacio municipal.

Llamativa postura del mandatario local, dado que si no tiene nada que ocultar, lo lógico sería que diera su versión de los hechos.

Cabe recordar que Garro aparece en las imágenes registradas por cámaras que fueron especialmente montadas en el Banco Provincia en junio de 2017, y que muestran una reunión que actualmente está investigando la Bicameral de Inteligencia, a fin de esclarecer quiénes ordenaron el encuentro en el que se gestaban maniobras de persecución a gremios de la provincia durante la administración macrista.

En aquella reunión, el intendente platense instaba a los empresarios que participaron de la misma a “hablar claramente con la bala arriba de la mesa”. Y agregaba: “En 400 millones de asados que tuvimos, de lo único que se hablaba era de esto (el problema sindical)”. Además, apuraba a sus compañeros de mesa: “Tenemos que aprovechar esto ahora porque, si no, no lo vamos a solucionar más. El destino y el futuro nos pusieron en este lugar, esto que está pasando ahora no lo podemos tener nunca más”.

Meses después de aquel encuentro y de que comenzara la persecución judicial a los dirigentes sindicales apuntados (como son los casos de Juan Pablo Medina y Marcelo Balcedo), el propio Garro esgrimía en público un discurso de transparencia como bandera de gestión.

Mientras la causa avanza y el intendente mantiene el silencio, en los últimos días salió a la luz su visita a la Casa Rosada y desde la Bicameral, estudian citarlo a prestar declaración en los próximos diez días.

Por lo pronto, Diario Hoy y Red 92 se mantienen expectantes para que Garro aparezca en escena y explique al pueblo platense su participación en la mesa judicial.