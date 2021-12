Garro: "Sin dudas Tolosa tiene la particularidad de ser una familia"

En el marco de los festejos por el 150° aniversario del histórico barrio de Tolosa, cientos de vecinos y vecinas se encontraron para celebrar el cumpleaños a puro color, ritmo, música y baile el domingo, cuando el clima acompañó.

Tolosa cumple hoy los 150 años de su fundación, pero por ser una historia tan rica, los festejos comenzaron hace ya varios días. Ayer, se realizó el tradicional desfile sobre la calle 7, mientras que la Plaza Iraola fue el centro de otros festejos.

Este lunes, con la presencia del intendente y los referentes de Juntos por el Cambio, se llevó a cabo un festejo en la tradicional Plaza Iraola, apostada sobre la calle 1 y 531. En ese sentido, diario Hoy interactuó en exclusiva con Julio Garro.

En ese marco, con la presencia de varios vecinos, Garro afirmó: "Sin dudas este barrio tiene una particularidad, que como todos los barrios de la ciudad, son una familia. Ellos condensaron desde mucho antes, tiempos antes de la fundación de la ciudad. Lo bueno es que es un día muy importante a 150 años de su fundación''.

''Justo se me vino a la cabeza, fueron uno de los barrios más golpeados por la inundación y de ese golpe nos pudimos levantar. Así les contaba que nos vamos a volver a levantar de este golpe que significa la pandemia. De chico venía a esta plaza, nos juntábamos con un numeroso grupo de amigos varias veces a la semana. Su gente es espectacular, el platense por lo general es buena gente. Tolosa mantiene su impronta, su familiaridad en medio de la gran ciudad'', continuó.

A modo de reflexión, el intendente se refirió a este 2021 y destacó: "Estamos en el final de un año muy complejo, luego de una pandemia y esperamos que no vuelva un rebrote. con mucha incertidumbre y dificultades sociales. Hay que llevar muchas soluciones a diferentes barrios, vamos a trabajar muy fuerte allí desde nuestra gestión. No es momento ni lugar para hablar de una re relección con los problemas cotidianos que atraviesan los platenses. Lógicamente no hemos cortado el suministro de aportes a los diferentes comedores en estas fechas, ellos van a seguir recibiendo lo que precisan".

"Construyendo un gran esfuerzo, levantando las persianas que cerraron y atrayendo inversiones a la ciudad, estoy muy convencido"', agregó el intendente.

Por último, habló de las fiestas clandestinas que son recurrentes en fin de año: "No está mal ir a una fiesta pero por lo general no cumplen con los controles y requisitos como tener matafuegos, contratar personal idóneo o instalación eléctrica adecuada. Los jóvenes deben saber que generar incertidumbre en mamá, en papá y en toda la comunidad".