Garro, sobre la Covid-19: “Debemos reforzar la toma de conciencia”

El intendente platense, Julio Garro, afirmó que en su gestión coinciden con el nuevo enfoque que están tomando la provincia de Buenos Aires y la Nación frente a la pandemia. “Hoy uno de los principales focos de contagio se da en los encuentros sociales, y no en los comercios ni en las salidas al aire libre”, explicó.

“Sin embargo, no podemos culpar a la gente de querer juntarse. La gente no está pudiendo sostener la cuarentena ya. No es una cuestión de voluntad, pero ahí está el mayor riesgo”, añadió.

Al respecto, el jefe comunal precisó que es por eso que están trabajando en “un plan de salidas saludables”. “Los espacios abiertos son mucho menos riesgosos que los cerrados. Uno en la casa no toma los mismos recaudos que cuando sale, menos dentro del mismo círculo íntimo, cuando se reúne con amigos o con la familia”, contó el intendente.

Garro destacó que se debe reforzar “la toma de conciencia que tenemos dentro de nuestra casa”, ya que hay que tener las mismas medidas de prevención y tener la misma responsabilidad cuando salimos a la calle, por lo que apeló a la “responsabilidad individual” de cada platense. “La necesitamos más que nunca”, subrayó.

Por último, el intendente apeló a que va a haber que asimilar la existencia de la enfermedad. “Debemos acostumbrarnos a convivir con el virus implementando todas las medidas de prevención, como el distanciamiento social, el uso del tapaboca-nariz y el lavado frecuente de manos”, finalizó.

La llegada del diario Hoy

El intendente Julio Garro celebró la vuelta del diario Hoy a las calles: “Soy un convencido de que la pluralidad de los medios de comunicación permite ampliar la llegada de la información a los vecinos. Hoy son claves para poder transmitir la situación que estamos viviendo con una pandemia en el país y que impacta en nuestra ciudad. Por eso, siempre celebro la llegada de nuevas voces”, afirmó.