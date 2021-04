Garro: “Vamos a cumplir y respetar todo lo que Nación y Provincia decidieron”

El intendente de La Plata, Julio Garro, brindó una entrevista exclusiva a diario Hoy en momentos en que la ciudad ocupa el eje de la escena a nivel provincial por el aumento de contagios de Covid-19 y la crítica situación del sistema sanitario.

—En este momento tan complejo de la pandemia, ¿qué posición va a adoptar con res­pecto a los anuncios de Alberto Fernández y Axel Kicillof?



—Nosotros desde el minuto uno de la pandemia siempre trabajamos de forma vertical con el Gabinete nacional y provincial, es decir que los municipios, a diferencia de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos autonomía para decidir nuestras propias acciones; los municipios de la Provincia no son autónomos, es decir, no hay lugar para los libres pensadores ni para quienes quieran tomar medidas diferentes a las que toman Nación y Provincia.

—¿Cuál es su opinión con respecto a la posición de Larreta?



—Larreta gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es autónoma como una provincia, como Córdoba, Santa Fe. A nosotros siempre nos sedujo y trabajamos siempre para que las decisiones las tomemos en conjunto con la Provincia. En ese diálogo siempre aportamos datos, mediciones, donde nosotros advertimos que puede estar el contagio y dónde no. Con el tema de la educación, que para nosotros es el pilar en la vida de un ser humano, no detectamos (contagios escolares) en la ciudad de La Plata. Salvo un caso complejo en una escuela puntual en Altos de San Lorenzo, que cambió a modo virtual, vimos que en la ciudad de La Plata los contagios por Covid-19 en los colegios no superan el 1%, es decir, tanto docentes como personal docente, auxiliares, padres, madres y alumnos aplican los protocolos de una manera impecable.

—Pero con esta medida se apunta a evitar la circulación y no tanto los contagios en el aula...



—Te quiero hacer un razonamiento: si decidimos que las clases presenciales tienen que ser un hecho, ¿por qué no decidimos en aquel entonces limitar la noche, por qué abrimos todo incluso la presencialidad y hoy limitamos la presencialidad y la noche? Cuando se anunció el retorno a la presencialidad, vos podías salir hasta las 5. Ahora, yo me pregunto, ¿no hubiese sido correcto limitar la noche de entrada a las 0 y cuidar la presencialidad? Porque si hubiésemos hecho eso, hoy la presencialidad no sería un tema de discusión en las escuelas. Quisimos garantizar el esparcimiento y nos salió mal como Estado en general. ¿Qué vimos nosotros del Municipio? Que el 80% de los contagios van en la franja etaria de 39 a 55 años, y esto significa que las reuniones sociales... Hasta hace 15 días vos podías festejar un cumpleaños de 15 con 200 personas. Es más, yo siempre pongo un ejemplo de un amigo que el año pasado no pudo festejar el cumple de 15 de su hija, lo hizo este año cuando se autorizó, lo festejó, y de las 200 personas que fueron, 38 se contagiaron. Entonces, si tuvimos la grandeza de dar ese paso sobre la presencialidad, ¿por qué no tuvimos la grandeza de restringir las reuniones sociales?

—¿Qué opina concretamente sobre la suspensión de clases presenciales por 15 días?



—Vamos a cumplir y respetar todo lo que Nación y Provincia decidieron porque no ­podemos oponernos, porque no tenemos autonomía. Si me preguntás cuál es mi pensamiento, quiero garantizar la presencialidad, los más chicos son los que más sufrieron y ahora de nuevo les vamos a pegar. Por un segundo, imaginate la cara de tus hijos cuando volvieron al colegio, las ganas, el encuentro con los compañeritos, con la maestra, todo eso lo volvemos a dejar.

—Ayer se vivió una situación particular con el ministro Trotta, que dijo horas antes del anuncio que no se iban a suspender las clases...



—Cinco horas antes del anuncio del Presidente, el ministro de Educación Trotta dijo que había que garantizar los chicos en el aula, y la ministra de Salud dijo que había que trabajar en la presencialidad porque era un valor que había que seguir implementando... Llamativo.

—¿Se lo preguntó a Kicillof durante el acto que compartieron en el Ministerio de Seguridad?



—No se lo pregunté porque estábamos en otra actividad. Es inentendible e inconsulta, ­porque además no se nos consultó a los gobernadores ni a los intendentes, apareció la ­decisión del Ejecutivo y no sé qué fue lo que pasó, porque muy pocas horas después se dijo otra cosa.

—Y en cuanto al transporte, ¿qué medidas se tienen en cuenta?



—Se acordó con los empresarios de micros que se incrementen de manera urgente las frecuencias para la misma cantidad de gente que había hace diez días, es decir, para que de ese modo se pueda sostener el distanciamiento dentro de las unidades. Si después de más de un año de esta pandemia la única idea que se nos ocurrió es decir que hay que viajar con las ventanillas abiertas, no fuimos capaces de desalentar el uso del transporte público. Y te pongo un ejemplo, hoy gracias a Dios el comercio funciona, la obra pública también, ahora todos esos laburantes se controla que vayan en el compromiso que asumieron los empresarios.

—¿Cómo ve la situación sanitaria de la región?



—La situación es mucho más compleja que el año pasado, cuando en el peor pico de la pandemia tuvimos un récord de 374 casos en un día. En estas últimas semanas llegamos a tener 939 casos diarios, es decir, se triplicaron y eso hace que lógicamente el panorama sea distinto, ese mismo porcentaje creció en la Provincia. La ciudad tiene 46 salas de salud y la Provincia tiene sus mejores 7 hospitales acá, esos hospitales son un músculo muy importante. Tuvimos el verano del Covid-19 donde la gente se distendió, se relajó, se fue de vacaciones, nos juntamos con amigos, con lo cual la ocupación del 70 a 75 % de camas que tenemos, el 45 % son de casos con Covid y el otro porcentaje es de gente con otras patologías. El desafío es, sin echar a nadie ni hacer correr riesgo a nadie, comenzar a externar a esos pacientes, pero la que tiene la decisión para una derivación es la Provincia.