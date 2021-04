"El epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires", expresó Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindó hoy una conferencia de prensa para referirse a las nuevas restricciones anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, a fin de mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus en el país.

“A veces se hace de cuenta como si la pandemia no existiera. El 29 de marzo el récord fue 14 mil casos, el 6 de abril, 21 mil casos, en una semana. El número récord de la primera ola fue de 15 mil casos. Por eso dije tsunami, porque estamos en una situación dos veces peor, y como tres o cuatro veces más rápida. Por eso, las medidas tienen que ser dinámicas, no puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas por la escalera. Son hechos reales, que no se pueden negar porque están a la vista”, dijo el mandatario provincial, al iniciar su discurso.

En ese sentido, señaló que esta etapa de la pandemia “ha desbordado las previsiones. El epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es un insulto ni una chicana, son datos precisos. Después, el virus se va extendiendo hacia los cordones de la provincia”.

Por eso, “está muy bien que Alberto tome el toro por las astas. Los casos crecen, y la gente enferma gravemente. Cuantos más contagios, más muertos. Viene creciendo el uso de las terapias intensivas. El sistema privado en la Ciudad está saturado”, añadió.

“Todos los especialistas de este país están pidiendo medidas más duras. En el peor momento epidemiológico de la historia del país, no podemos dejar las cosas como están. Es imperioso frenar el ritmo de contagios en el AMBA. Para eso, nosotros, que escuchamos a los expertos, creemos que hay que tomar medidas más rígidas. La medida que se ha tomado todo el planeta es limitar la circulación”, reafirmó Kicillof.

En materia educativa, señaló: “No es que no hay clases, se vuelve a la virtualidad. Es tan vil cargar las tintas, y generar odio". "El 37 por ciento de la circulación se genera por el movimiento que implica ir a la escuela", agregó.

En cuanto a la reacción de la oposición tras el anuncio de las nuevas medidas, Kicillof enfatizó: "Nosotros cuidamos a la gente; Juntos por el Cambio está en campaña electoral. El único consenso es hacer lo que ellos quieren. Que se guarden el falso discurso para su público".

"Pensábamos que Larreta era diferente, que tenía responsabilidad de gestión, pero resultó ser igual que Macri y Bullrich", señaló.

En referencia a la campaña de vacunación, el gobernador destacó que la Provincia "ya lleva vacunadas a más de 2 millones de personas, al 94 por ciento del personal de salud, al 74 por ciento de los mayores de 70 años, al 45 por ciento de quienes tienen entre 60 y 70, a la mitad de personal de educación y a un tercio de las fuerzas de seguridad".