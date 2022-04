Gestapo antisindical: el juez rechazó que el expediente pase a Comodoro Py

El juez federal de La Plata rechazó hoy los pedidos para que la causa de la Gestapo antisindical pase a los tribunales de Comodoro Py y avaló como prueba la filmación de la reunión de 2017 en la que ex funcionarios del Gobierno bonaerense y exespías de la AFI hablaban de armarle causas judiciales al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina.

Cabe recordar que se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI armaron causas judiciales contra sindicalistas bonaerenses.

Semanas atrás, en la AFI se halló un video grabado de un encuentro que se realizó en junio de aquel año en la sede porteña del BAPRO, en la que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, decía: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. Y apuntó, entre otros gremialistas, al "Pata" Medina.

Los acusados y citados a indagatoria por integrar una asociación ilícita son, además de Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

Si bien la defensa de Grassi pidió que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, porque la reunión se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, algunas querellas, entre ellas la de Medina, a cargo del abogado César Albarracín, solicitaron que el planteo sea rechazado.

Finalmente, en su resolución, el juez señaló que excepto la reunión en el BAPRO, todo lo que se investiga ocurrió en La Plata: las tareas de inteligencia ilegal a Medina, el inicio de sus causas judiciales y el conflicto que generó la reunión en el banco. Por lo cual dispuso que la causa debe seguir en su tribunal.

Dado este escenario, la expectativa está puesta en las resoluciones procesales de los acusados, quienes ya pasaron la instancia indagatoria. Además, hay un pedido del abogado de Medina para que cite a indagatoria a Macri y a Vidal.