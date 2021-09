Gollan relativizó la incidencia del Olivosgate en la derrota electoral

El exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, relativizó el alcance de las fotos del Olivosgate, en las que se podía ver al presidente Alberto Fernández en Olivos y una docena de personas durante el festejo de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, en el peor momento de la cuarentena estricta que su gobierno dictó por la pandemia de coronavirus.

En ese marco, Gollan consideró que la derrota de su fuerza en las elecciones PASO de la provincia de Buenos Aires se debió a razones meramente económicas y contó su percepción de la situación a partir de un diálogo en una de sus recorridas por los barrios durante su campaña.

“Las fotos molestaron a la gente, nos molestaron, claro que sí. Pero una señora me dijo que no fue a votar, y cuando alguien del grupo le dijo ¿pero te molestó la foto?, respondió la foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa. Eso es lo que evalúa la gente”, afirmó Daniel Gollan en declaraciones radiales.

Pero su autocrítica continuó al indicar que “La gente evalúa un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo”, y direccionó su interpretación del voto del domingo 12 de septiembre por el carril de la economía.

En ese sentido, el exministro de Salud bonaerense señaló que “lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque la gente no tiene tiempo de esperar a la reactivación que se viene”.

El candidato oficialista explicó su postura y aseguró que “la gente reclamaba salir a trabajar, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse” y evaluó que “del tema cuidado no hubo un reclamo masivo, ni diferencia con las jurisdicciones que tomaron otras decisiones”.

A la hora de buscarle una causa a la derrota en los comicios, Gollan consideró que la caída puede de­berse a varias razones, pero puso sobre relieve la baja participación de la ciudadanía en la jornada electoral, que desde la vuelta a la democracia en 1983, marcó su piso más bajo con apenas un punto por sobre los dos tercios del padrón habilitado para sufragar. Sobre este punto, Gollan tiene una visión “optimista” de la derrota, ya que cree que la diferencia la hizo el tercio que no participó de los comicios.

“Siempre hay varios componentes en el mensaje, pero siempre hay alguno más importante. Algunos en las últimas elecciones habían vo­tado al Frente de Todos y esta vez no fueron a votar”, indicó y señaló que según su punto de vista “es un sector que venía muy golpeado después de cuatro años de la gestión anterior, que empeoró su situación con la pandemia y que está reclamando más atención”.

En sintonía con la política declarativa del “fueron ellos” que desde el gabinete provincial se viene llevando adelante desde el comienzo de la pandemia y con la que suelen señalarse los puntos flojos de la gestión vidalista de los que Kicillof debió hacerse cargo en medio de la pandemia, el compañero en las listas de la platense Victoria Tolosa Paz sostuvo que “no alcanzaron los refuerzos, que fueron muchos, como el IFE. Hay gente que la está pasando mal, que no ha podido recomponer su situación económica, y su mensaje fue claro: no voto en contra, pero no voy a votar”.

En conclusión, la visión de Gollan incluye la posibilidad de que el cachetazo del domingo 12 de septiembre se pueda revertir si los bonaerenses que decidieron no ir a sufragar lo hacen y le brindan su apoyo al Frente de Todos, una visión optimista, pero no imposible.

La respuesta opositora

Los dichos del exministro no pasaron desapercibidos en la legislatura provincial y el diputado Axel Campbell esbozó una respuesta en su cuenta de Twitter al indicar: “Billetera mata dolor. Billetera mata delito. Pasa en General Rodríguez con electrodomésticos, en Avellaneda con bicicletas, lo piensa su candidato y exministro de salud. El menosprecio absoluto del pueblo. Nefasto Gollan”.