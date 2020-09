Guillermo Moreno: “Cristina eligió al peor”

Diario Hoy entrevistó al exsecretario de Comercio Interior y militante justicialista, Guillermo Moreno, para preguntarle qué piensa acerca de la marcha contra el Gobierno.

Sin rodeos, el exfuncionario se expresó en contra de las políticas del Presidente Alberto Fernández, al asegurar: “Básicamente, el carácter de un gobierno, el carácter entre comillas, está dado por tres políticas definitorias: la de seguridad, la económica y la vinculada a la política exterior. En los tres campos, el Presidente está fracasando”.

Más adelante, el economista aseguró: “Si el Presidente no da un golpe de timón, naturalmente su destino será el fracaso completo. Esto es lo que está aconteciendo. Alberto Fernández, en términos económicos, nos va a dejar, a la salida de esta pandemia, con 25 puntos porcentuales de desocupación y 55 puntos de pobreza”.

El exfuncionario del kirchnerismo continuó: “En términos de relaciones internacionales, peleados con todos los países de la región, un absurdo absoluto; y en términos de seguridad me parece que es ocioso describirlo, lo que ha acontecido con la Policía Bonaerense no es más que un botón de muestra”.

—¿Usted cree que la elección de Alberto Fernández para la presidencia no fue la mejor elección de

Cristina Fernández? ¿Quién considera que tendría que haber estado en ese lugar?

—Cristina tenía a los otros dirigentes que se habían propuesto para ser presidente. Yo no dije que no eligió al mejor, yo dije que eligió al peor.

—¿Está dispuesto a sentarse en la misma mesa que Alberto Fernández para brindar soluciones si lo llaman?

—Nosotros le hemos brindado en junio un plan económico integral al Presidente. Ya el aporte lo hemos hecho, obviamente que nunca te vas a negar a una reunión, pero el aporte ya lo hicimos con esta propuesta (ver aparte).

Moreno enfatizó: “Hay desorden en el Gobierno y, en la medida en que el Gobierno no acierta, del otro lado se empiezan a organizar. El problema también pasaba en el gobierno anterior. En el primer año, ¿cuántos éramos los que hablábamos? Vos lo tenías a Alberto Fernández que decía que (Alfonso) Prat Gay era un excelente ministro de Economía y nosotros ya decíamos que iba a ser un fracaso, obviamente luego fue más evidente”.

El economista finalizó con un mensaje al mandatario. “El mensaje es muy sencillo, es decirle: Mire Presidente, por favor, tome las decisiones en el marco de la Doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que es la única que le va a dar las propuestas correctas para solucionar la coyuntura y, si no, va a fracasar”.

Sus propuestas

Según Guillermo Moreno, se requieren políticas en dos planos para salir de la actual crisis económica.

Por un lado, señaló, es necesario que esas políticas enfrenten los profundos desequilibrios macroeconómicos, la recesión, la inflación, la desocupación, la marginación y la pobreza, al mismo tiempo que den una respuesta más acabada a los factores afectados por la pandemia.

Por el otro, indicó que se necesitan políticas destinadas a cambiar los elementos del marco económico-institucional que impiden que la Argentina se encamine al proceso de desarrollo con justicia social.

El economista sostuvo: “El objetivo es poner al país en un claro sendero de búsqueda de los superávits gemelos, en un ambiente de reactivación productiva y de control de los factores inflacionarios”.

Además, remarcó que “deben rechazarse los falsos dilemas de vida o economía y cuarentena sí o no, y sostener la salida gradual pero persistente de la misma: con cuidado, pero sin miedo, poniendo énfasis en la recuperación de las actividades productivas y del empleo”.

“Esa salida debe ser planificada desde la oferta, atendiendo la plena satisfacción de las necesidades básicas de la población, contemplando en cada actividad desde los insumos hasta los productos finales, el transporte y su comercialización”, expresó el dirigente.

“Se desacoplará el precio doméstico de algunos alimentos respecto de su paridad de exportación, a fin de recomponer el poder de compra de los sectores populares”, afirmó.

“Se vincularán los precios energéticos con sus costos de exploración y explotación, lo que posibilitará la recuperación de los márgenes de rentabilidad en los diversos sectores productivos. Antes de salir del congelamiento de tarifas, se fijará un mecanismo de reconvención de los contratos con nuevos marcos regulatorios que permitirán definir los equilibrios económicos y sociales con tarifas justas y razonables”.

Además, según Moreno, el objetivo de este plan “es lograr una alta tasa de crecimiento sostenible en el tiempo, redistribuyendo el ingreso y generando condiciones que aseguren la sustentabilidad de los equilibrios macroeconómicos, evitando los clásicos ciclos de stop and go”.