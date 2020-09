Lorenzino: “No se puede jugar con la salud de la gente”

Hay una decisión judicial y un convenio firmado que obliga a las partes a hacer determinadas cosas. Es como todos los contratos: cuando uno no hace algo, tiene una sanción. Desde la Defensoría pedimos que se apliquen las sanciones a la Agremiación Médica Platense (AMP), no a los médicos ni a las médicas”, le contó a diario Hoy y a la Red 92 el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Para él, hay que diferenciar entre los directivos y los 5.000 médicos que son “rehenes de la AMP”. Lorenzino aclaró que si la Agremiación no lo cumple, irán “a la Justicia penal para denunciarlos penalmente”.

“Acá no nos podemos andar con medias tintas. No se puede jugar con la salud de la gente, mucho menos en la pandemia, cuan­do estos 300.000 afiliados y afiliadas son cautivos de IOMA, porque hacen aportes obligatorios”, agregó.

Con respecto a los afectados, Lorenzino contó que “no tienen otra obra social” y que encima “hay un monopolio”, porque no hay posibilidad de que los médicos puedan “ir por fuera de la AMP”. “Eso hay que tratar de modificarlo, porque claramente no podemos volver a caer en esta situación de incertidumbre, de precariedad”, dijo el defensor del Pueblo.

Entrevistado en la redacción de diario Hoy, Lorenzino contó que el jueves mucha gente lo llamaba porque tenía partos y ­cirugías programadas. “Está mal que una agremiación que representa a médicos y a médicas de un día para el otro haga eso, sin decir nada y con un convenio vigente”, contó.

“Así que por suerte ayer (por el jueves) la Justicia ordenó esto (NdR: que la AMP deberá atender a afiliados del IOMA). El convenio está vigente, y la Agremiación tiene que darles las directivas a sus afiliados, que son los médicos y médicas, que cumplan con la prestación de IOMA, y que en los próximos días la obra social firme un nuevo convenio, que va a regir una vez que se concluya esto”, explicó Lorenzino.

El defensor del Pueblo bonaerense afirmó asimismo que él no es el presidente de IOMA y que “no dispone de los recursos de la Provincia”, así que no puede “opinar sobre los montos, ni sobre los recursos”, pero que en términos generales “había buena voluntad”.

“Como siempre digo, la AMP no es igualitaria: la mayoría de los médicos y médicas son trabajadores asalariados, y hay muy poquitos que se llevan la mayor ­cantidad de estos recursos, que son los que terminan boicoteando este tipo de acuerdos. Ellos tendrán que separar a quiénes quieren representar, si a los poderosos de la Medicina o al trabajador de la salud, donde se encuentra la mayoría. Porque, en definitiva, también ellos están desamparados, ya que tampoco la AMP los ha sabido defender”.

Al finalizar la entrevista con Hoy, Guido Lorenzino aseveró:

“Nosotros tenemos un acuerdo que sabíamos que estaba vigente, pero la AMP decidió no cumplirlo, fuimos a la Justicia, y a través de una medida cautelar los obliga al cumplimiento del convenio. Obviamente, lo que falta ahora es que en algún momento ellos firmen uno nuevo. Mientras eso no pase, el anterior sigue vigente por los próximos meses”.