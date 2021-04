Hoy se vota la reforma del impuesto a las Ganancias

Hoy se votará en el Senado el proyecto de ley que reforma el impuesto a las Ganancias. Esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 28 de marzo, en una sesión maratónica que tuvo nueve horas de debate y que obtuvo 241 votos positivos, ninguno en contra y tres abstenciones.



La sesión en la Cámara alta buscará, desde las 14, convertir en ley este proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias y el Monotributo. La propuesta beneficia a unos 1.267.000 trabajadores y jubilados. Se resalta que la iniciativa exime de pagar este tributo a los trabajadores que cobran hasta 150.000 pesos brutos y a los jubilados que cobran hasta ocho haberes mínimos.

Los puntos centrales



• La ley tendrá vigencia al 1° de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.



• El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar el gravamen por las guardias u horas extras.



• Los trabajadores que cobren entre $150.000 y $173.000 pagarán Ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones a fin de evitar grandes diferencias entre quienes deben tributar y los que están exentos.



• El aguinaldo de los sueldos de hasta $150.000 brutos no pagará Ganancias.



• Se permitirá la deducción por concubino, cualquiera fuera su sexo.



• Se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados.



• Los gastos de guardería para niños y niñas de hasta 3 años no pagarán Ganancias hasta un tope anual de $67.000.



• Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de $78.833, y se elimina el tope de edad.



• Los bonos productivos no pagarán el impuesto hasta un tope del 40% de la ­ganancia.



• Los trabajadores de recolección no pagarán el tributo por las horas extras.



• Se mantiene el incremento del 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región.



• La actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social).



• Los expresidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.