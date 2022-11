Intento de magnicidio: Capuchetti rechazó la recusación de Cristina Kirchner

La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó esta tarde los argumentos de Cristina Kirchner, quien este lunes había solicitado su apartamiento de la investigación sobre el intento de homicidio que la vicepresidenta sufrió el 1 de septiembre pasado.

En sus fundamentos, la querella de Cristina le atribuyó un accionar "como mínimo, negligente" desde "el primer día de la investigación", cuando se reseteó el teléfono del agresor, fFrnando Sabag Montiel.

"Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter.

El argumento se basa, en parte, en que no llamó a declarar a un hombre clave en la causa, Gerardo Milman, diputado del PRO y exviceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, que habría dicho en el bar Casablanca horas atrás del hecho, según un testigo: "Cuando la maten, yo voy a estar yendo a la Costa".

Ahora, la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si sostiene a Capuchetti al frente de la investigación, o si hace lugar al pedido de Cristina Kirchner.