Jueces bonaerenses se oponen a la baja de la edad de imputabilidad

La Red de Jueces Penales Bonaerenses manifestó su oposición a la baja de la edad de imputabilidad impulsada por el Gobierno nacional “como única herramienta” frente al delito cometido por adolescentes. “Sabemos a ciencia cierta que no es la única la solución”, insistieron y pidieron impulsar políticas públicas de Infancia y adolescencia”.

A través de un documento difundido en la jornada de ayer, los magistrados llamaron a la reflexión “para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta” frente al delito juvenil. “A ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”, plantearon y añadieron: “Como contrapartida, nos preguntamos si no sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar ciertas conflictividades sociales que involucran a los jóvenes”.

Tras plantear interrogantes sobre las políticas alimentarias y de salud juvenil que impulsa la Casa Rosada, como así también resaltar los índices de deserción escolar, los magistrados bonaerenses destacaron que “esas son solo algunas de las cuestiones que de manera prioritaria deberían estudiarse, para poder justificar —en última instancia— la intervención del sistema penal”.

“Abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista”, agregaron y remarcaron que “la ampliación de los ámbitos de punibilidad, con relación a las y los jóvenes, no debería concebirse como la primera y principal decisión política en la materia”.

“No existen caminos cortos para responder verdaderamente a las sentidas demandas ciudadanas de paz social”, cerraron.