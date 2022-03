Juntos alzó la voz para defender los intereses del campo

A través de un comunicado, desde el bloque opositor en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires exhortaron al Gobierno nacional a que revea la decisión adoptada en torno a la comercialización de harina y aceite de soja con urgencia y que reanude de inmediato las operaciones de exportación que involucren a esta materia prima y sus derivados.

“La medida implementada atenta contra la producción agrícola, pero también contra la industria y el empleo. Le exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que eleve los reclamos del sector agroindustrial bonaerense al Gobierno nacional. Este no es el camino para lograr un desarrollo sostenible”, indica el texto.

La posición de la oposición legislativa recuerda lo sucedido en julio de 2008 en el Congreso de la Nación, y en ese marco recalca que, “una vez más, vemos poner en práctica viejas recetas como las de 2008 con la resolución 125. Hay un sistemático cambio en las reglas de juego que solo generan desconfianza y desalientan la inversión”.

“La agenda de debate público de los argentinos repite tristemente los temas en un déjà vu eterno de problemas sin solución. La decisión de la Casa Rosada de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja es volver a insistir con medidas que ya fracasaron una y mil veces”, recalcó el marplatense Maximiliano Abad, titular del bloque opositor en la Cámara de Diputados bonaerense.

“Juntos” con el campo

“Tristemente el Gobierno decide elegir, otra vez, al campo como enemigo. Esta irremediable propensión al conflicto busca aplicarle relato a lo que no pueden resolver en la economía real de los argentinos”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter, y recordó que “hace solo días atrás prometieron no tomar este tipo de medidas. La decisión es no solo lesiva para la economía, sino que sigue degradando y devaluando aún más la palabra de un gobierno incapaz de construir confianza”.

El marplatense condenó la medida y aseguró que, “en lugar de trabajar junto al campo e incentivarlo al desarrollo de tecnología, a la era de la innovación, también en este aspecto estamos discutiendo cómo le ponemos el pie en la cabeza y cómo le sacamos lo poco de rentabilidad que le quedaba”.

Lunes otra vez

Otra de las representantes de la oposición que se mostró a favor de los intereses del campo fue Flavia Delmonte, que también en la red social del pájaro azul sostuvo que “si los lunes son difíciles, los lunes kirchneristas son imposibles. Comenzamos la semana con aumentos de 11,5% en combustibles, suba de las retenciones al campo y cierre de las exportaciones de soja. El Gobierno sigue apretando al que produce y asfixiando a los trabajadores”.

“Están llevando todo al límite, no hay previsión, no hay capacidad, no hay creatividad y tampoco hay voluntad. Tapan agujeros, destapan más crisis. Tengan ustedes una buena semana, a pesar del kirchnerismo”, recalcó la senadora.

Por su parte, la diputada provincial Alejandra Lordén sentenció que “una más del Gobierno punga que mete la mano en la lata de los que generan valor, atraen inversiones y dan trabajo. Que quede claro: Argentina no es inviable; son decisiones como esta (inconsulta e inconstitucional, debe pasar por el Congreso) las que atentan contra el futuro”.

Por último, el diputado bonaerense Emiliano Balbín indicó que “el Gobierno insiste con medidas que siempre han fracasado. Cerrar exportaciones de harina y aceite de soja significa cambiar reglas de juego acordadas recientemente y desalentar al sector agroindustrial que con innovación y reinversión generó ingresos por 32.807.933.377 dólares en 2021”.

Sentar posiciones

Son este tipo de declaraciones que se dan ante las decisiones que toman los gobiernos de turno las que muestran de qué lado está cada bloque y a quién defiende cada uno a la hora de ocupar su banca en las sesiones. Las voces que hoy piden una fórmula diferente para cuidar los intereses de los grandes terratenientes no se alzaron durante la gestión de Macri y Vidal contra las empresas de servicios que incrementaron el valor de manera desproporcionada. En resumen, Juntos hoy está con el campo.