Kicillof encabezará un acto el 17 de octubre

“Se avecina un 17 de octubre, sabemos que la Patria está en peligro. Me han invitado y voy a venir al kilómetro cero a mostrar que la Provincia no le tiene miedo a los cipayos y a los vendepatria. Es una provincia de producción y trabajo, este modelo que plantean no sirve”, confirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante un acto que encabezó este miércoles en Ensenada.

Vale recordar que se considera como “KM 0” del peronismo al sector de la calle Nueva York de Berisso, donde miles de trabajadores de frigoríficos se concentraron para marchar a Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1946 y pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, quien estaba preso en la isla Martín García.

El acto que encabezará Kicillof llega luego del evento organizado por el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, la semana pasada en la ciudad de La Plata. De esta forma, se empiezan a delinear los frentes políticos que buscan comandar la oposición en la provincia de Buenos Aires.