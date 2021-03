Kicillof, irónico con Macri: “No tiene ningún papel institucional, así que puede seguir durmiendo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó en la mañana de ayer el hospital San Juan de Dios de La Plata, donde junto a la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, descubrió una placa en homenaje a los desa­parecidos durante la última dictadura cívico-militar e inauguró un mural que reconoce al personal de salud por su esfuerzo y compromiso en la pandemia de coronavirus.

“En esta fecha tan significativa, el mural expresa la conducta y la ética de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud que dejan todo y se exponen para que a nadie le falte la atención médica que necesita”, sostuvo el gobernador.

El mandatario agregó que, “cuando se escriban los diarios de esta pandemia, veremos que todos los días hemos tenido postales de un Estado presente y de una sociedad solidaria”.

Durante el acto, Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Salud, Daniel Gollan; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora ejecutiva del hospital, Noemí Logiurato; y el director provincial de Hospitales, Juan Riera.

Vacunación

Consultado sobre el caso de una joven de 18 años vacunada recientemente, el gobernador re­lató: “Pedimos informes en cada una de las postas de vacunación a ver si alguien se inscribe como trabajador/a de la salud o la educación, de lo cual deben llevar certificado. Si eso no se cumple, puede ser por una falsificación de la persona o tal vez por la complicidad de alguno de los encargados de la posta”. Asimismo, agregó: “Va­mos (por el) millón de vacunas, los casos como este se estudian en particular y se investigan. Me parece que es una campaña tan horizontal...”.

“El otro día me mandó (un mensaje) un empresario que tiene más plata del que podamos imaginar. Se vacunó en una posta como cualquier otro y agradecía el trato que tuvo. Siempre hay una imagen del empleado público maltratando, y en nuestras postas de vacunación durante toda la pandemia hemos mostrado una cara del Estado que a algunos a veces les da hasta rabia que sea así: un Estado presente, protector”, remató el gobernador.



Dictadura en La Plata

También tuvo palabras para lo que significó la dictadura militar en nuestra ciudad. Consultado por diario Hoy, el gobernador reflexionó que “La Plata tiene una historia de muchísima actividad política, de muchísimo empuje transformador, y creo que es una de las líneas más vitales de la capital de nuestra Provincia. Es una capital que tiene que terminar de asumirse como tal, y eso es lo que estamos haciendo. Trabajando acá todo el gobierno en eso”.

El expresidente Macri

Sobre las recientes imágenes filtradas del expresidente Mauricio Macri participando de una reunión por Zoom desde su cama y con cara de dormido, Kicillof afiló los botines:

“No tiene ningún papel institucional, así que puede seguir durmiendo. El problema es cuando uno es presidente. Ahora, hacer Zoom para organizar las campañas en contra del Gobierno, que son permanentes y cotidianas, no sé si estando despierto o dormido hace mucha diferencia. No tengo ninguna crítica para hacer. Es su vida privada. Los argentinos ya emitieron su opinión de Macri presidente en la última elección, (al igual que) sobre Vidal gobernadora”.

Consultado sobre el libro recientemente presentado por Macri, Kicillof aclaró que no lo leyó, pero sí pudo ver algunas partes que circularon por internet. Una de ellas le sorprendió: “Uno de los fragmentos que me llamó mucho la atención fue en el que le erra a la fecha de la muerte del padre. Me llama más a la reflexión eso que a que se despierte tarde”, concluyó.