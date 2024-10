Kicillof refuerza lazos con Brasil y critica la ausencia de Milei en la asunción de Sheinbaum

Axel Kicillof estuvo presente en el día de ayer en la asunción de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y además mantuvo una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En la previa al acto de asunción, el mandatario bonaerense se reunió con Lula en un encuentro que duró alrededor de dos horas y se centró en las posibles inversiones que Brasil podría realizar en la Provincia de Buenos Aires.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el Canciller brasileño, Mauro Vieira. La participación de Kicillof cobró especial relevancia en contraposición con la decisión del Presidente, Javier Milei, de no viajar a México.

Luego de este encuentro, Kicillof expresó: “Vemos con tristeza y preocupación que mientras Brasil y México comparten una mirada de integración regional, nuestro país va en sentido contrario. Desde la Provincia de Buenos Aires, seguiremos aportando para promover la cooperación internacional y el crecimiento de nuestra patria grande”.

Además de esta reunión, es relevante mencionar que, el pasado 14 de agosto, Kicillof ya había tenido un encuentro con Lula en Brasilia. En esa ocasión, aprovechó la distancia política entre el presidente brasileño y Javier Milei para fortalecer las relaciones bilaterales entre Brasil y la Provincia.

Además de este hecho, el mandatario comentó sobre la ausencia de Milei: “Vinieron los más importantes presidentes de la región. Lamentablemente, del Gobierno nacional no hay un solo representante. Me atrevo a decir que esta falta de Milei, en nombre de la Provincia de Buenos Aires y de un país que no desea mantener relaciones distantes con un país del continente, no tiene ninguna lógica no estar representados en un momento tan importante para México”.

El gobernador también criticó la política exterior de Milei, afirmando que: “Lo triste es que, como país, Milei interrumpió el ingreso al Brics, una oportunidad histórica para Argentina que dejó pasar. Está desesperado por sus errores y políticas económicas; se habrá dado cuenta de que, si sigue en esa posición infantil, le hace perder oportunidades a Argentina”.

Luego de estas actividades, en el día de hoy Kicillof disertará en México sobre Perspectivas económicas posneoliberales en América Latina ante la División de Estudios Multidisciplinarios y la Tesorería de la Federación (DEM).