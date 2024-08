Kicillof y el armado del peronismo: “Está bien que se discuta”

En búsqueda de un armado fuerte y sin grandes divisiones, el gobernador bonaerense dejó entrever algunas cuestiones en torno al armado del peronismo para hacerle frente a Javier Milei, a pesar que de momento no existen mayores precisiones en cuanto a candidaturas porque aún se encuentran rearmándose después de la dura derrota electoral en 2023, el mandatario afirmó que “hay un proceso de deliberación”.

Al ser consultado por las discusiones que hay en el movimiento peronista entre diversas vertientes, le bajó el tono a la polémica ya que consideró que “está bien que se discuta”, ya que luego de una derrota del calibre del 2023, “casi sanamente tiene que haber discusiones”.

Asimismo, reafirmó los intercambios de posturas y celebró que “no sea a cielo abierto”, ya que eso puede perjudicarlos y ayudar al oficialismo y a los medios opositores a generar una grieta en el peronismo. “Qué más quieren que dividir al peronismo”, aseguró.

Por otro lado, el gobernador no le cerró la puerta a ampliar el frente opositor y le lanzó una indirecta a los radicales desencantados con Milei, al decir que “imagina” que exista una fuerza que incluya a otros espacios ajenos al peronismo. “Ante toda esta situación yo creo que me parece que hay fuerzas democráticas que piensan en el desarrollo, que es más amplio que el peronismo, es el campo popular. No podría decir que fisonomía va a tener”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Su posición sobre Venezuela

Tras la expresión de la ex presidenta Cristina Fernández, donde sentó una posición neutral ante las elecciones en Venezuela, solicitando que se resuelvan de manera democrática y sin repudiar directamente a Nicolás Maduro, Axel Kicillof se expresó bajo esa línea y dijo que espera que “esto se resuelva de manera pacífica, democrática y transparente” siendo esta la principal responsabilidad del gobierno.

“Cualquier país que no respete la democracia en la elección, es grave. Hay una cuestión de analizar determinados casos con determinadas finalidades”, concluyó.