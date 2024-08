El Gobierno prepara modificaciones en el sistema educativo para 2025

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, anunció que la cartera que conduce prepara dos momentos evaluativos para el sistema educativo nacional que, en principio, se aplicarían para el 2025 y que tendrán como finalidad mejorar el proceso de aprendizaje y los resultados de las pruebas Aprender.

“El gran drama de los sistemas educativos es que se logró la tasa de escolarización y que todos vayan a la escuela, pero actualmente lo que tiene que suceder dentro de la escuela no sucede”, expresó Torrendell. “Hubo una devaluación de los aprendizajes fundamentales que la escuela tiene que volver a consolidar”, indicó.

En este sentido, el secretario de Educación sostuvo que las evaluaciones que se realizarán entre los cinco años, y hasta el segundo grado del nivel primario, servirán para brindar información a las escuelas, a los ministros, a los supervisores, a los directores, a los maestros y a las familias sobre cómo avanzan los estudiantes en el aprendizaje.

Torrendell destacó la importancia de las evaluaciones de fin de ciclo o de nivel en el sistema educativo, pero aclaró que estas solamente están relacionadas con la acreditación de la finalización. Por otra parte señaló que “la clave para la mejora” es que durante el proceso de aprendizaje haya más información en el primer y segundo grado y no esperar hasta tercer grado con las pruebas Aprender.

“Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala. Que quede claro: evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos”, señaló Torrendell.