Kulfas defendió las medidas en el mercado cambiario

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que las medidas implementadas por el Gobierno en el mercado cambiario “garantizan los dólares para la ­producción” y remarcó que “la relación entre los precios y el tipo de cambio es con el dólar oficial”.

“Las medidas tomadas garantizan que los dólares para la producción estén disponibles”, subrayó Kulfas en declaraciones radiales, al tiempo que puntualizó que el nuevo escenario “da certeza a las empresas que necesitan maquinaria, insumos y otros bienes que el país no produce, que los dólares van a estar disponibles y no se van a ir en otros fines que no son prioritarios”.

Así, el funcionario nacional defendió la aplicación del anticipo del 35% del Impuesto a las Ganancias sobre la compra del dólar ahorro, y la toma a cuenta de pagos con tarjetas en dólares como parte del cupo mensual de 200 por persona.

También señaló que “la relación entre los precios y el tipo de cambio es con el dólar oficial”, y precisó que a ese valor “es al cual se realizan las importaciones de los insumos que el país necesita para producir y de algunos bienes finales”.

Kulfas remarcó que durante el gobierno de Mauricio Macri “los problemas de falta de dólares se arreglaban tomando deuda, y así nos fue: hubo que reestructurar la deuda ex­terna porque era impagable así como la dejaron”.

Afirmó que “la solución genuina y real es producir más para la exportación, agregar una oferta de dólares, que es lo que se está trabajando fuertemente con la Cancillería”, y subrayó que otro objetivo es “sustituir muchos bienes que se importan y podrían producirse en el país”.

“El contexto es complicado, no hace falta hacer un análisis demasiado profundo. Estamos administrando una doble crisis, la del coronavirus y una previa. Desde 2018 tenemos una situación de recesión, sobreendeudamiento y tasas de interés impagables”, precisó el ministro.