La Cámara de Diputados subastará 46 autos de la flota oficial

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, definió avanzar con el ajuste y anunció que reducirá la flota de automóviles que está bajo su cargo.

Mediante un escueto comunicado que fue acompañado por un video, la Presidencia de Diputados anunció que “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, tomó la decisión de reducir y subastar 46 Unidades de la flota de autos oficiales”.

El mensaje oficial señala que no se utilizará el dinero de los contribuyentes “en cuestiones que no estén relacionadas con su funcionamiento esencial” y cierra con un eslogan a tono con la retórica libertaria: “La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”.