La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba resisten la decisión del Gobierno

Ante la inminente publicación del decreto que restringirá la circulación en­tre las 23 y las 6, anunciada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ayer por la mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, mostraron resistencia. También lo había hecho el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien planteó que cada jurisdicción tome sus propias decisiones.



Allegados al mandatario de CABA aseguran que la restricción a la circulación nocturna equivale a un “toque de queda”, pese a que hay preocupación sobre el au­mento de casos. Desde el gobierno de la Ciudad creen que el aumento de contagios y fallecimientos no se debe a una segunda ola de coronavirus, sino que en todo caso se da debido al relajamiento que se dio en diciembre con las fiestas. Piensan que si se refuerzan las medidas sanitarias, los contagios se estabilizarán. Cabe destacar que, al ­finalizar la reunión del miércoles del Presidente con los gobernadores, Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no cree en la restricción total de la circulación, según las fuentes oficiales. En tanto, admiten que se tiene que aumentar la cantidad de testeos.



Entienden la preocupación del Gobierno nacional, pero expresaron la intención de que los horarios sean más acotados, entre las 0 y las 5, por ejemplo, debido a que esta medida afectaría, por ejemplo, a la gastronomía, un sector bastante golpeado económicamente durante todo 2020.

Córdoba presentó sus reparos



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó ayer por la tarde que en su provincia no se impondrá la restricción nocturna para circular. “Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta hoy”, aseguró el mandatario cordobés.



“La actividad productiva industrial está las 24 horas abierta, los comercios pueden funcionar hasta las 23 durante la temporada turística y los bares y restaurantes continúan con posibilidad de trabajar hasta la 1 de la mañana”, señaló.



En la misma línea, Schiaretti dijo que “Córdoba consiguió recuperar libertades y posibilidades de trabajo porque juntos mostramos responsabilidad social. Ahora les pido a los comerciantes, a los dueños de bares y restaurantes que sigan aplicando los protocolos. Que esté el alcohol en gel, que se use la aplicación, que se usen todas las medidas que plantean los protocolos. Solo así conseguiremos mantener la libertad de movimiento y de trabajar que tenemos”.



También aseguró que se van a “incrementar los testeos para darle más seguridad a la gente”, debido a que Córdoba recibió aproximadamente a 190.000 turistas por la temporada de verano. Por último, les habló a los jóvenes y apuntó: “Tal vez ellos no tienen síntomas, tal vez la enfermedad para ellos no tiene consecuencias, pero sí las tiene para sus seres queridos mayores, a los cuales tienen y tenemos que cuidar entre todos”.