La Corte aceptó analizar el DNU tras la feria judicial

La Corte Suprema de Justicia aceptó este viernes analizar el pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, que entró en vigencia este viernes. El Máximo Tribunal confirmó que “estudiará” el documento luego de la feria judicial y, por ende, tras el tratamiento en el Congreso de la Nación.

El mandatario riojano, Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, presentó una solicitud de “acción declarativa de certeza”, ya que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”.

Tras recibirlo en su oficina de juicios originarios, el Tribunal Supremo emitió una resolución de una carilla, a través de la cual confirmó que “estudiará” el planteo luego del receso de enero y aclaró que las actuaciones pasarán ahora a la Procuración General de la Nación. Por lo tanto, el procurador interino Eduardo Casal deberá emitir un dictamen sobre si la Corte es competente para tratar el asunto o no y luego si es constitucional el DNU o no. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el Tribunal puede adoptar un criterio distinto.

A su vez, le remitió todo lo actuado al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, para que realice un descargo sobre el tema en nombre del Gobierno nacional.

El exministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem y exjuez de la Corte Suprema había considerado, el jueves, que el DNU “no sortea al Congreso”, sino que, por el contrario, “provoca su tarea”.

“Hay dos proyectos de ley que ratifican al decreto: uno presentado por el bloque radical (del Senado) y otro es la ley ómnibus que ingresó a Diputados enviada por el Gobierno”, precisó el funcionario.

Junto con la acción declarativa, el gobierno de La Rioja presentó también una cautelar, con lo cual el Tribunal tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU más allá de si el mismo se declara inconstitucional.

Más recursos de amparo

En paralelo a esta presentación, numerosos magistrados enviaron distintos recursos de amparo contra el DNU al juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 a cargo del juez Esteban Furnari, quien tramita un “proceso colectivo”.

Por otro lado, en el fuero de la Justicia del Trabajo tramitan amparos presentados por la CGT y la CTA contra los aspectos laborales del DNU.

No obstante, esos Tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y, de no hacerlo, todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia.