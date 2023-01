“La Corte Suprema actúa de manera antidemocrática y jugando para JxC”

La diputada Vanesa Siley cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia y consideró que el Máximo Tribunal actúa de manera “antidemocrática”, al afirmar que “está jugando para Juntos por el Cambio y para los sectores poderosos de la sociedad, aquellos que no respetan las reglas demo­cráticas”.

En una entrevista con Télam, Siley respaldó la definición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno a su “proscripción” y advirtió que “se intenta arrastrar a todo el peronismo a una condena mediática constante si Cristina es condenada judicialmente y además es candidata. Es la proscripción lisa y llana, tal vez enmascarada. Por eso es lawfare, porque está todo enmascarado bajo una ficción jurídica”.

Al ser consultada por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Siley señaló que “está politizado porque es el órgano político del Poder Judicial. Muchas veces se atribuye una politización a una partidización, que no es lo mismo. No hay poder del Estado que no se guie por la política. Todas las definiciones de los poderes son definiciones políticas, Diferente es lo que sucede ahora con una definición partidaria de la Corte Suprema, que se inclina a abocarse a cuestiones que están a su alcance e incluso las que no están a su alcance para favorecer a Juntos por el Cambio”.

Sobre la parálisis del organismo, la diputada consideró que “tiene como responsable al fallo de la Corte denominado colegio de abogados contra la Corte, de fecha 16 de diciembre de 2021 y a partir que llega (Horacio) Rosatti a la presidencia del Consejo en abril de 2022 el consejo solamente tuvo dos reuniones y el 18 de noviembre debería haber cambiado sus autoridades y todavía estamos en esta situación, producto de haber revivido una Ley de 16 años derogada y sentarse en la presidencia del órgano”.

Y agregó que “lo que está sucediendo ahora es que nadie tiene representación porque el Consejo de la Magistratura no está constituido plenamente”. “Faltan los senadores, falta el estamento legislativo en un 50%. Lo que no puede suceder es que se resuelva de diferente manera Senado y Diputados entonces no podemos determinar aun la representación de nadie”, detalló la funcionaria.

Asimismo, consideró que el lawfare sigue vigente, al señalar que “la persecución política orquestada en comunión perfecta con algunos jueces federales, la Corte Suprema y el multimedio Clarín siguen actuando como si no existieran reglas democráticas”.

Sobre el viaje de jueces, directivos del diario Clarín y funcionarios porteños a Lago Escondido, la diputada aseguró que “debe investigarse profundamente, es muy grave y debe investigarse judicialmente y también en el marco del Consejo de la Magistratura y por eso tiene que funcionar en el Consejo, entre otras cosas”.