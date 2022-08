“La Liga de Gobernadores respalda las medidas del Gobierno nacional”

Tal como lo detalló diario Hoy, la Liga de Gobernadores se reunió durante la semana en La Plata con Axel Kicillof como anfitrión.

En las últimas horas, el mandatario provincial se expresó en contra de versiones periodísticas que interpretaron el encuentro como un espacio de “crítica” hacia las medidas aplicadas por el Gobierno nacional.

“Tuvimos una nueva reunión de la Liga de Gobernadores, un grupo estable que se va expresando hace meses sobre las problemáticas comunes de los gobiernos provinciales”, detalló el gobernador en declaraciones radiales.

También contó que en la reunión se evaluaron los “desafíos inmensos” que tiene la Argentina por delante.

En este marco, el gobernador apuntó al espacio opositor por querer “desestabilizar” el país y puntualmente se refirió a una campaña “deliberada” encabezada por el exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza; el diputado nacional Luciano Laspina; y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en contra de las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo.

Además, Kicillof agregó que “luego, con la renuncia inesperada de (Martín) Guzmán, se generó una inestabilidad financiera en los mercados que hoy se trabaja para normalizar”.

“Está bien que los gobernadores nos pronunciemos por la situación inflacionaria y de ingresos. No fue la idea marcar la cancha, sino, por el contrario, respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias”, enfatizó.

En esta línea, declaró que el mensaje de los gobernadores “fue bien recibido” por el Gobierno nacional y así se lo hicieron saber “más tarde, en Casa Rosada, donde estuve en una reunión por la llamada Hidrovía”.

“Siempre tenemos la predisposición de colaborar en un contexto internacional que también hablamos con los gobernadores. Vivimos momentos extremos y situaciones excepcionales”, pero “el objetivo del Frente de Todos es defender el trabajo y la producción”, explicó.

El mandatario provincial habló de su relación con el gabinete económico nacional y dijo: “Independientemente de que fui ministro de Economía y soy economista, como gobernador de la provincia de Buenos Aires tengo la representación de casi el 40% de los argentinos y argentinas. Por eso, aun si no tuviera una experiencia específica en el tema, tengo un interés permanente y la vocación de colaborar, no solo yo, sino todo mi equipo. Formamos un frente donde no hay ninguna decisión que no le importe al otro y que no tenga en cuenta la contribución de todos los actores”.

“Eso fue un ajuste”

En tiempos donde el discurso esgrimido desde ciertos sectores habla de “una etapa de ajuste”, Kicillof recordó que, durante el gobierno de su antecesora, María Eugenia Vidal, “les sacaron el 20% a los salarios de los trabajadores públicos” y “por ejemplo, en el caso de la Policía, los bajaron entre un 25 y un 30%; fue un recorte feroz de los salarios, además de los despidos. Eso fue un ajuste”.

“El ajuste en la Argentina se trató, históricamente, y más que nada, de atacar primero las jubilaciones y salarios públicos porque es una parte importante del presupuesto nacional y provincial”, explicó.

Además, apuntó: “Me llama la atención que sean los macristas, con el desastre que nos dejaron, quienes se ubiquen en una especie de jurado para decir qué hay que hacer. Es una vergüenza”.

En cuanto a la relación del gobierno provincial con los intendentes de la oposición, Axel Kicillof enfatizó: “Tengo una oposición donde algunos intendentes son del radicalismo y otros del PRO. Cuando los del PRO salieron a decir que había discriminación, los radicales salieron a decir que eso era mentira. Tratamos a la oposición de la misma manera y no hacemos política desde la discriminación”.