La nueva defensora ciudadana Marcela Farroni apuesta por el retorno de las manzaneras

Marcela Farroni es la nueva defensora ciudadana de La Plata y en diálogo exclusivo con diario Hoy habló sobre sus proyectos a futuro, el ranking de reclamos de los vecinos, y adelantó su idea de un retorno de las manzaneras en los barrios con el objetivo de detectar problemáticas con mayor facilidad para que desde la Defensoría se puedan abordar.

—¿Qué significa para usted haber accedido a la Defensoría Ciudadana?

—Es un logro muy importante ser defensora de la ciudad, es una responsabilidad enorme y te das cuenta una vez que estás adentro y ves las situaciones que se presentan. Es un paso importante en lo personal y en mi vida política; me presenté para ver qué posibilidad había y me encanta la idea de ser mediadora en algunas situaciones... con la transparencia me llevo muy bien y me gustó la idea cuando se produjo la vacante.

—¿Con qué se encontró cuando se hizo cargo del área?

—Me encontré con una Defensoría rarísima, estuvo cerrada todo el año pasado, a tal punto que es una casa muy chiquita, había seis empleadas, entre abogadas y administrativas, las cuales habían acordado por la pandemia ir una semana cada mes y medio. Por lo tanto fue muy difícil en enero poder coordinar, hicimos hasta reuniones en la vereda y les conté lo que quería hacer. Hay que decir, además, que no tenemos presupuesto y, por lo tanto, el desafío es doble. Me vinieron a ver dos abogadas de otras áreas y les estamos dando un empujón.

Lo primero que hicimos fue poner un Whats­­app porque no todo el mundo tiene acceso a la computadora, al mail, recibimos entre 20 mensajes por día, armamos un expediente casero y llamamos a la secretaría que corresponde, dialogamos con un interlocutor e intentamos resolver el problema rápidamente. Cabe que destaque en este punto que trabajamos mucho en conjunto con al Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde realmente encontramos un grupo de profesionales que pusieron a disposición todas sus herramientas para trabajar junto a nosotros.

—¿Cómo es la respuesta de las empresas y del Municipio ante los reclamos que hacen?

—Los funcionarios realmente reciben nuestros reclamos con gran predisposición y vamos dando pequeños pasos, como por ejemplo que en las reuniones del Consejo Único de Ordenamiento Territorial se convoque a las empresas de servicio ABSA y Edelap, ya que nos planteaban que la comuna avalaba rezonificaciones o nuevas construcciones sin haber convocado a estas empresas y conocer la capacidad para poder hacer frente a esa nueva demanda.

—¿Cuáles son los principales reclamos?

—A la cabeza sin dudas es el tema servicios: ABSA y Edelap. Ahora ABSA ha presentado un plan de obra, en el que plantea la construcción en 900 días de una nueva Planta Potabilizadora y la instalación de dos cisternas gigantes, una en la zona del Estadio Ciudad de La Plata y otra en el Policlínico, y si bien eso no va a solucionar el problema de La Plata, va a colaborar muchísimo.

Desde la Defensoría también recibieron el reclamo de los padres sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas. Nos juntamos en enero convencidas de que los chicos tienen que volver a clases, le presenté una nota al rector de la UNLP, Fernando Tauber, por los colegios de la Universidad, y a la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, pero nunca nos contestaron.

—¿Qué desafío se plantea para este año?

—Mi objetivo es que la Defensoría sea la mejor que haya tenido en cuatro años la ciudad, que entiendan que no soy oficialista ni de la oposición, sino que estoy para defender al vecino, comenzar a hacer varios trabajos para afuera, que es el trabajo real con las mujeres, contención real en los barrios, recuperar esa figura de las manzaneras, esas mujeres que conocían la cuadra, al delegado, y ellas mejor que nadie van a recolectar esas problemáticas que no­sotros debemos atender.

Carrera de Marcela Farroni

Marcela Farroni se recibió de psicóloga en la UNLP en 1981, con especialidad en Psicología Sistémica y un posgrado de Coaching Ontológico, su trayectoria en la gestión pública y la relación con la política arrancó apenas recibida, con trabajos en instituciones de menores, como el Isabel la Católica, Araóz Alfaro, Cristo Rey, Arrullos y Crecer.

A partir de 1983 trabajó en el Estado bonaerense, siempre ejerciendo su rol de psicóloga, en lugares como la Organización de Institutos Materno Infantiles y el área de Registro y Ubicación del Ministerio de Desarrollo Social.

A partir de 1999 se vinculó con una actividad política más fuerte ligada al peronismo, que desencadenó en trabajar en diferentes áreas del ámbito legislativo, tanto bonaerense como nacional. En el año 2017 integró la lista de concejales del Frente Renovador y accedió a la banca hasta 2017, donde fue vicepresidenta del cuerpo y presidenta de la Comisión de Producción.