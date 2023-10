“La oposición buscar abolir todo el sistema de leyes laborales”

La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, encabezó reuniones en Jujuy para abordar demandas a nivel provincial. Allí se refirió a los derechos de los trabajadores y afirmó que Unión por la Patria (UxP) “se posiciona en favor”, mientras que los otros sectores buscan la “abolición de todo el sistema de leyes laborales, tratando de volver a la esclavitud”.

“Javier Milei, al igual que Patricia Bullrich, dicen que los derechos laborales son privilegios y focalizan en dejar sin efecto legislaciones vigentes. Eso lo hacen para sacar de foco a los verdaderos privilegiados que hay en el país, que no son precisamente los trabajadores, sino los grupos concentrados de poder y los que especulan financieramente”, expresó Olmos, y agregó: “Esos proyectos no solo no traen una solución a los problemas en la Argentina, sino que significan un suicidio de carácter colectivo”.

En ese sentido, afirmó que “se avanza para que quienes hoy están en el sector informal de la economía puedan acceder a un trabajo registrado y para lograr paridad de género en el ámbito público, entre otros”. Además, ponderó las tareas para la erradicación del acoso y la violencia en el sector privado y que, tendiendo a la equidad, se aguarda a que el Congreso sancione la nueva ley de licencias para una mayor paridad en lo que implican los cuidados parentales.

Asimismo, ratificó que “lo que se trata es de un cambio social que requiere una voluntad política que solo Unión por la Patria asume la responsabilidad de llevar adelante. Las otras dos fuerzas la niegan y no acompañan en las modificaciones legislativas que se requieren”, concluyó la titular de Trabajo.