La política saludó a los periodistas en su día

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y figuras de distintos estamentos de gobierno y de todos los sectores de la política enviaron ayer saludos y realizaron agasajos a los trabajadores de los medios en el Día del Periodista.

El mandatario argentino encabezó el tradicional brindis anual en la Casa Rosada. En la ocasión dijo: “Yo confío mucho en los periodistas que sostengan la verdad, que honorablemente busquen la verdad, la digan y la transmitan”.

Ante una consulta de la Red 92, el Presidente apuntó contra los empresarios por la inflación y les pidió “responsabilidad” (más información en página 3).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó también un agasajo a los periodistas en la sede de la Gobernación bonaerense, y el intendente platense, Julio Garro, hizo lo propio en el Palacio Municipal de calle 12.

En esa ocasión, y en diálogo con el cronista Juan Pablo Ferrari, de diario Hoy y la Red 92, Garro destacó que los periodistas han informado a los platenses “en momentos muy complejos, como una pandemia y una inundación”.

“Imaginate lo complicado que hubiese sido llevar adelante una pandemia sin vos en la calle informando todos los días, arriesgando tu vida”, le dijo el intendente al periodista. “Eso para mí tiene un valor único”.

“Me apasiona lo que hago y me informo por los medios de mi ciudad”, dijo el jefe comunal.

Consultado por este multimedio sobre sus perspectivas para las elecciones del año próximo, dijo: “A un año y medio de una elección y con los despelotes que la gente tiene (que no llega a fin de mes, que la pasa mal, que no encuentra un trabajo), que la política esté hablando de reelecciones y personalismos sinceramente no me daría la cara para contestar”. Y sobre el tema de las falencias de infraestructura en las escuelas, particularmente respecto del gas, aclaró: “Los municipios, lamentablemente, no podemos entrar a una escuela y hacer una obra. No podemos poner fondos municipales en jurisdicción provincial. ¿Sabés cómo se soluciona esto? Con la autonomía de los municipios”.

Ministros, gobernadores y funcionarios de todos los colores políticos, así como referentes sociales, hicieron llegar también sus salutaciones a los obreros de la noticia.

Saludos de los intendentes

Los intendentes bonaerenses eligieron la plataforma Twitter para enviar sus saludos a los periodistas en su día. El jefe comunal de Zárate, Osvaldo Cáffaro, envió su reconocimiento a los trabajadores de los medios locales, y consideró que, “en tiempos donde la desinformación y las fake news abundan, darle valor a la verdad es un gesto digno de apreciar”. Por su parte, la jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, envió “un abrazo especial a todos los y las periodistas de Cañuelas, a los que ya no están y a los que hoy continúan ejerciendo la maravillosa tarea de informar con pasión, veracidad y compromiso”.

Juan José Fabiani, que gobierna en Almirante Brown, eligió conmemorar la fecha con una frase de Rodolfo Walsh: “Tanto entonces como ahora creo que el periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios”. Y Francisco Echarren, el intendente de Castelli, envió “un gran saludo” a los periodistas y agradeció su “compromiso y responsabilidad”.

En tanto, Héctor Gay, que comanda el municipio de Bahía Blanca, recibió a los periodistas locales que “con vocación, responsabilidad y un gran profesionalismo defienden a diario la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad”.