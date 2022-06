Rafecas descartó irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

El juez federal Daniel Rafecas citó al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a declarar el próximo viernes en la causa que investiga presuntas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Kulfas deberá presentarse a las 10 en los tribunales federales de Retiro para declarar bajo juramento. También fue convocado un exfuncionario del área, Antonio Pronsato, para brindar indagatoria el lunes 13 al mediodía.

En tanto, el próximo martes se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta –Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral–, para que expliquen al juzgado los “requerimientos técnicos” necesarios para la construcción del gasoducto.

Más temprano, Rafecas también pidió información de toda la documentación relacionada con el proceso de licitación en la empresa estatal de Energía Argentina (ex Integración Energética Argentina), en el Enargas y en la Secretaría de Energía.

Asimismo, el magistrado envió una nueva orden de presentación a la firma Ieasa en busca de información complementaria vinculada con otra licitación para la compra de caños de tuberías en relación a la causa.

La disposición se tomó a partir de una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, a la que se sumaron otras dos de la oposición. Los denunciantes plantearon la hipótesis de un direccionamiento en la licitación a raíz del off the record difundido el viernes pasado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El juzgado ordenó las medidas luego de un pedido del fiscal Carlos Stornelli, pero los primeros análisis mostraron que el proceso de licitación recién se inicia y como no hubo adjudicación no podría haber habido fraude. “Vamos a estudiar el tema, aunque ya vemos que la licitación recién arranca. Eso significa que no hubo adjudicación ni posible fraude”, señalaron cerca del magistrado.

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información que tuvo origen en el ministerio que comandó Kulfas hasta esta semana y vinculado a supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.

Sin embargo, el contenido de ese informe en off con cuestionamientos al proceso licitatorio, que aún está abierto, fue desmentido por la empresa a través de un comunicado.