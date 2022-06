Pese a las quejas empresarias, el proyecto para gravar la renta inesperada ingresará al Congreso en las próximas horas

El proyecto para gravar la renta inesperada de las grandes empresas por el shock que provocó la guerra en Ucrania a través de una sobrealícuota del impuesto a las ­Ganancias de sociedades en el ejercicio fiscal 2022 será presentado en las próximas horas en el Congreso.

“No gravamos a las que aumentaron sus ganancias, sino a las que lo hicieron como consecuencia de la ampliación de sus márgenes no porque aumentaron su producción, sino porque los precios superaron a los costos provocando un aumento en el margen”, indicaron desde el Palacio de Hacienda.

Desde Economía estimaron que con los precios internacionales actuales es posible que alrededor de 350 empresas se encuentren dentro de los parámetros contemplados en la iniciativa y, haciendo un cálculo “conservador”, consideraron que la recaudación por este concepto rondaría los 1.000 millones de dólares.

En ese marco, y como era de esperarse, durante el encuentro de ayer en el Sheraton los empresarios se quejaron: “Pagamos más de 160 impuestos, esto desalienta la inversión”, mencionaba un ejecutivo integrante de la asociación –que celebró sus 20 años– antes del arranque de las exposiciones.

Ante el planteo, el titular de Economía, Martín Guzmán, refutó en el panel: “¿Quién de los que están acá paga 165 impuestos?”, preguntó al aire, e hizo unos segundos de silencio. “Nadie”, se respondió.

“La renta inesperada no es un nuevo impuesto; es una sobrealícuota en un año de guerra que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo. El Estado tiene una responsabilidad en la construcción de reglas de juego para una sociedad que progrese, y no hay progreso si el crecimiento no es compartido”, apuntó.

El presidente de la AEA, Jaime Campos, en tanto, fue menos terminante: “No solo con este Gobierno, pero aparece un nuevo impuesto, y otro más, entonces ese es el punto. No un impuesto puntual, sino cuál es la dirección hacia adelante. ¿Vamos hacia un país con más o menos impuestos? Con responsabilidad, nadie está hablando de ­eliminarlos, eso no existe. El tema es la ­tendencia”.