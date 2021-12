Pablo Yedlin, diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán, consideró que la situación sanitaria de la Argentina “es de una calma relativa” gracias al “gran mérito” del porcentaje de vacunación con el que cuenta el país.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara baja, que como resultado de las elecciones legislativas del pasado noviembre pasará la semana próxima a integrar el Senado de la Nación, también se refirió a la eventual implementación del “pase sanitario” para los mayores de 13 años para poder participar en eventos masivos y actividades en espacios cerrados.

—¿Cómo analiza la situación sanitaria de la Argentina?

—La situación sanitaria es de una calma relativa, gran mérito del porcentaje de vacunación que hoy la Argentina tiene y el haber decidido, de forma temprana, vacunar a los adolescentes y los niños, si bien es verdad que todavía gran parte de los niños de 5 a 11 años no se han inoculado y la gran mayoría no ha terminado su proceso. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis durante este verano, antes de que llegue nuestro otoño.

El gran desafío de la Argentina hoy, que ya compró y tiene las vacunas, es que toda la población se las ponga. Me refiero a terminar las segundas dosis, sobre todo en jóvenes que muchos no lo han hecho, a iniciar y continuar las terceras dosis en los grupos de riesgo que se vayan definiendo, y culminar de inocular con dos dosis a todos los niños de 5 a 11 años.

En relación a la aparición de la variante Ómicron... eso lo vamos a ver en las próximas semanas, no me voy a anticipar, pero me parece que lo que va a pasar con este virus es que cada vez vamos a tener variables más contagiosas pero menos letales. Si bien algunas de estas nuevas cepas van a empezar a escapar en parte a la efectividad de las vacunas, lo cierto es que ya nunca será tan grave como cuando era el virus nuevo y la ciencia y Medicina no lo conocían.

—La Argentina empezó a donar vacunas a algunos países (Kenia, Mozambique, entre otros), ¿eso es gracias a la disponibilidad y al stock que tiene el país?

—Son muy poquitas, pero de todas maneras es simbólico y me parece importante el hecho. ¿Cuál es el mensaje detrás de la simbólica donación de algunas dosis? Es que necesitamos que todo el mundo se vacune.

—Días atrás usted dijo que es necesario sumar la dosis de la Covid-19 al calendario de vacunación nacional, ¿por qué considera esto?

—Lo más importante es entender que hay una ley marco en la Argentina, de la cual yo soy el autor, que se votó por unanimidad en ambas cámaras, en el sentido de que las dosis de calendario en el país son públicas, obligatorias y gratuitas.

El tema de obligatoriedad de estas vacunas implica que no sea solo un tratamiento para un en­fermo, sino que es una obligación social porque cuando me vacuno, además de protegerme a mí, protejo a las personas con las que convivo, trabajo y estudio.

Me parece que la incorporación de la vacuna de Covid-19 al calendario es importante porque la transformaría en obligatoria, y entonces aquellos que hoy no se están inoculando podrían tener un estímulo más para hacerlo.

—¿Qué opina acerca del pase sanitario anunciado la semana pasada?

—El pase sanitario tiene la misma idea, la de que intentemos que todo el mundo se vacune. No es la idea quitarle a alguna persona el de­recho de asistir a algún evento. Digamos, ¿querés ir a un evento? Vacunate, porque todo el resto de los que van lo hicieron y de esa manera tenemos un riesgo mucho menor.

Yo creo que es más importante hoy para ir a un evento o a un viaje tener las dos vacunas certificadas, más que el PCR negativo. Las dos dosis puestas en este pase sanitario es justamente esta idea de que nadie quede fuera de tener esta obligación.

“Es una medida de emergencia”

Pablo Yedlin, en diálogo con este diario, también se refirió al acuerdo entre el Gobierno y la industria para congelar el precio de los medicamentos hasta el próximo 7 de enero en los niveles vigentes al 1° de noviembre pasado.

En este sentido, consideró que “es una medida de emergencia, transitoria, no es de fondo. De esta manera no vamos poder regular el precio de los medicamentos”.

“Más allá de que coincido que en este momento fue una decisión acertada, pero que no va a tener un efecto a largo plazo, lo que tendríamos que hacer es sentarnos a discutir la verdad de cómo regulamos el costo de los medicamentos. Están liberados, los maneja la industria”, afirmó el legislador.

Asimismo, Yedlin dijo que ajustar “el tema de los valores de los medicamentos requiere una serie de normas”. Precisó además que “tenemos que tener un observatorio, una Anmat muy fortalecida, una dirección nacional de evaluación de tecnología médica, y deberíamos empezar a pensar en un seguro para los remedios de alto precio”.