La UTA no descarta un paro en la región

El gremio de choferes de micros no descarta un paro total para la semana próxima. Es que los empresarios de todas las líneas que componen las empresas que recorren los ramales de La Plata, Berisso y Ensenada no garantizaron aún el pago de un diferencial ya acordado. Buscan un “estímulo” de $7.000 para cada conductor.

“Desde UTA La Plata no nos garantizan el cobro de esta suma, ante esto el gremio entró en estado de alerta. En caso de que no percibamos lo acordado para la semana próxima, no descartamos llevar adelante medidas de fuerza, entre ellas un paro total”, advirtió el secretario adjunto, Rubén Landa.