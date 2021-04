Bianco: “Hay covidiotas en particular en un mundo donde hay idiotas en general”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el jefe de Gabinete provincial hizo referencia a la “actitud irresponsable” de algunas figuras de la oposición, y en relación a esto, indicó que “no es de ahora, es desde que comenzó la pandemia, de oponerse a todo lo que hace el Gobierno nacional y el provincial, de oponerse al aislamiento, de oponerse al uso de barbijo, de oponerse a determinada vacuna o a otra de la que no le gustaba el origen geopolítico, de cualquier medida que se tomó, e incluso de algunas que nunca se tomaron, como sucedió con un comunicado de la Mesa Nacional del PRO, en donde antes de que se anunciaran las medidas sacaron un comunicado oponiéndose a cualquier tipo de medidas”.

“Mi anhelo es que aquellos referentes que sí tienen responsabilidad de gestión no entren en ese juego. Entiendo que se está dirimiendo una interna en la oposición y que juegan esas cuestiones dentro de los pronunciamientos públicos y dentro de las medidas que se van adoptando. Mi anhelo es que ninguna interna política nos afecte las políticas sanitarias de los cuidados que tenemos que poner para evitar que la gente se muera”.

Bianco se refirió además a la preocupación que puede verse en los medios de los padres de alumnos que temen un nuevo cierre, y al respecto sostuvo que “de lo que no hay ningún peligro es de que no haya clases. Clases va a haber permanentemente, como hubo el año pasado, en los formatos más convenientes para una época de pandemia, donde estamos sufriendo el pico de la misma. Se puede pensar en formatos mixtos, donde una semana se va a la escuela y otra se complementa de modo virtual. Temporalmente se podrán suspender las clases, pero ese no es el punto”.

El funcionario cargó las tintas contra Juntos por el Cambio al señalar que “es una jugada política de la oposición para establecer que no nos interesa la educación, y si hay un gobierno al que le ha preocupado históricamente la educación, es a los gobiernos peronistas. Y en general han sido los gobiernos de derecha los que han hecho los ajustes más fuertes a la educación en la Argentina. Por eso, que ahora ellos se rasguen las vestiduras por la suspensión en medio del pico de la pandemia me parece miserable e irresponsable”.

"Tenemos que lograr que no lleguen a terapia intensiva, porque cuando llegan en un 60% ya es tarde”

El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, valoró el sistema de fases que el gobierno bo­naerense lleva adelante desde el 10 de junio de 2020, y sobre el mismo acotó que “ahora se pu­so de moda porque lo impuso Merkel en Alemania, pero la provincia de Buenos Aires lo usa desde hace 10 meses y con buenos resultados”.

En relación al “amesetamiento” en la curva de casos, Bianco sostuvo: “Tuvimos casi la misma cantidad de casos que la semana pasada. Nada que festejar, porque si seguían subiendo al 67%, hubiera sido una catástrofe”.

“El pueblo bonaerense ha entendido el mensaje y la gravedad de la situación y se ha acoplado a este sistema de fases”, sostuvo el funcionario, antes de indicar que cuatro nuevos municipios se incorporaron a la fase 2, y que desde el lunes tienen suspendidas las clases por dos semanas.

“Ya no hay municipios en fase 5, porque Tordillo fue pasado a fase 4”, informó, y confirmó además que “no restringimos ninguna actividad adicional. Estamos esperando coordinar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” para definir medidas conjuntas.

En ese marco, aseguró que “tenemos que tomar el mismo tipo de medidas y cumplirlas tanto de un lado de la General Paz como de otro”, y reflexionó: “Tenemos que lograr que la gente no llegue a las terapias intensivas, porque cuando llegan, en un 60% ya es tarde”.

En el marco de la segunda ola de coronavirus que golpea de lleno a la ciudad de La Plata, diario Hoy dialogó con el doctor Renato Scarafoni, director asociado del hospital Ricardo Gutiérrez, ubicado en diagonal 114 entre 39 y 40, donde la situación es de suma tensión por la ocupación de camas y los cuadros de pacientes cada vez más jóvenes que llegan a Terapia Intensiva.

En lo que va de abril de 2021, el 56,3 por ciento de los internados en terapia intensiva en hospitales nacionales de Argentina son menores de 60 años, en línea con la tendencia que se viene registrando en otros países de la región durante 2021, tal como informó ayer la Organización Panamericana de la SALUD (OPS).

La segunda ola de coronavirus en la región no da respiro y mucho menos para los trabajadores de la salud, que realizan una carrera contra el tiempo. El virus es cada vez más contagioso por la presencia de la nueva variante de Manaos.

En diálogo con diario Hoy, la jefa del servicio de Kinesiología del Policlínico San Martín y parte del equipo de Terapia Intensiva, Carolina Estelita, relató que están viviendo “una pesadilla” que jamás habían imaginado.