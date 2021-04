“La Terapia Intensiva está al 100%, trabajamos al máximo de la capacidad”

En el marco de la segunda ola de coronavirus que golpea de lleno a la ciudad de La Plata, diario Hoy dialogó con el doctor Renato Scarafoni, director asociado del hospital Ricardo Gutiérrez, ubicado en diagonal 114 entre 39 y 40, donde la situación es de suma tensión por la ocupación de camas y los cuadros de pacientes cada vez más jóvenes que llegan a Terapia Intensiva.

—¿Cuál es la situación actual en el hospital?

—Hoy es complicada la situación porque la Terapia Intensiva está al 100%, la guardia alterna porque hay posibilidad de pasar camas a cuidados intermedios y mínimos, estamos trabajando al máximo de la capacidad. A eso se suma todo lo que hace al politrauma y otras patologías que también requieren internación, que se complican y necesitan de una cama en UTI. No hay colapso pero estamos al borde de la saturación, estamos esperando la llegada de camas que nos permita seguir trabajando con los pacientes que lleguen.

—En estos días se sumó la complicación por la demanda de oxígeno, ¿cómo están en ese aspecto?

—En este caso estamos bien, no tuvimos por ahora faltante de oxígeno pero sí sabemos que aumentó considerablemente la demanda en la región y se está tratando de dar la mejor respuesta. La semana pasada recibimos pacientes de la clínica Belgrano porque ellos no tenían.

—¿Cómo está el personal de salud del hospital ante esta saturación?

—Hay cansancio, llevamos mucho tiempo con esto atravesándonos. Claramente hay sectores mucho más afectados a la pandemia, pero todos los trabajadores se han solidarizado para fortalecer los distintos dispositivos que hacen que se pueda dar respuesta. Participan muchas especialidades, construimos un dispositivo de hisopado donde hay acompañamiento de la parte de salud mental, tratamos de fortalecernos con lo que hay en el hospital.

—¿Cómo efectúan la derivación de los pacientes si ya no quedan camas?

—Nosotros como hospital no nos encargamos de eso, lo que hacemos es subir los datos al sistema de derivación del Ministerio de Salud de la Provincia y lo manejan ellos. Actualmente, los pacientes que están estables en UTI, los derivan a lugares del Interior o distritos cercanos. Pasó la semana pasada con una paciente que ya se había estabilizado y no requería respirador, y fue derivada a una clínica de menor complejidad en San Miguel del Monte para que nosotros podamos liberar una cama, y así darle margen a otro paciente que requiera más atención.

—¿Cuál es la característica de los pacientes que llegan hoy a diferencia de los del año pasado?

—Que son jóvenes. Estamos viendo gente joven entre 35 y 50 años, muchos de ellos sin patologías previas, que desmejoran rápidamente, en el quinto o sexto día se internan, y en poco tiempo a veces ocasiona la muerte. Llegan con una dificultad respiratoria avanzada, hay compromiso pulmonar importante y se mueren. Tenemos el caso de un paciente de 37 años que está internado y entubado hace 20 días. Suponemos que tiene que ver con estas nuevas variantes, que está generando este nuevo escenario totalmente distinto a la primera ola, no habíamos visto que le pasara a tanta gente joven y a este nivel de complejidad.

—En algunos hospitales comenzaron a plantear los protocolos por si no quedan lugares, ¿cómo es en el caso del hospital?

—Nosotros tenemos un Comité de Bioética y uno de Crisis, en el último se avanzó en la necesidad de generar un protocolo de priorización de pacientes y se discutió entre todos, porque en el lamentable caso de que haya que usarse está el marco normativo de cómo se tiene que actuar y que no quede la responsabilidad sobre el médico de guardia o de Terapia Intensiva. Es terrible.