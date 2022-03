Las posturas en el oficialismo tras el ataque al despacho de Cristina Fernández

El pasado jueves, el despacho de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quedó destrozado por manifestantes que tiraron piedras durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A partir de estos hechos, distintos dirigentes y funcionarios del Frente de Todos se pronunciaron en contra de estas agresiones: “Repudio categóricamente este hecho que puso en riesgo la integridad física de la vicepresidenta y legisladores que estaban con ella”, expresó el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En tanto, hubo críticas para el Gobierno nacional que llegaron por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. “Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta”, escribió ayer por la mañana en su cuenta de Twitter.

Ante esta publicación, quien salió a responderle fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también por esta red social: “Querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina, pero ¿sabes una cosa? No es así”, inició el funcionario.

Aníbal Fernández indicó que, “ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador, interesándose por la situación y poniéndose a disposición”.

“Después de ello, me llamó instruyéndome para que actuemos con rigor, como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio”, expresó el funcionario, que se describe como “incondicional de Alberto y de Cristina”.

Además, aseguró que “el Presidente está al tanto” de que su cartera se ocupó “del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil”.

“En estos momentos estamos abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de la vicepresidenta fueron deliberados”, explicó, y agregó que la situación “ya está judicializada”.

“Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte. Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero”, concluyó Fernández.

“Información, no trascendido”

El abogado Gregorio Dalbón también se expresó al respecto. “El Presidente se puso a disposición de la vicepresidenta de la Nación, por lo ocurrido en su despacho. No dividan sin saber. Lo que estoy escribiendo es información y no un trascendido”, afirmó, refiriéndose a la colaboración de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. “La violencia no es discutible. La política por supuesto”, finalizó, compartiendo una foto de ambos mandatarios, durante el traspaso de mando con Mauricio Macri.

“Que nadie dude”

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, también se sumó para responder los dichos de Larroque y aseguró que el mandatario le envió un mensaje a la vicepresidenta y a su secretario privado “preocupado por su integridad física, la de sus allegados y la del personal que trabaja con ella”.

Por último, apuntó: “Que nadie dude. El Presidente y todo el Gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho”.