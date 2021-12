Lavagna negó haber hablado de “cartelización” en Santa Cruz

Roberto Lavagna, quien fuera ministro de Economía durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde y luego en el primer tramo de la administración de Néstor Kirchner, negó ayer haber hablado de “cartelización” en la provincia de Santa Cruz en la contratación de obras públicas, al declarar en el juicio “Vialidad” que lleva adelante un tribunal de Comodoro Py.

Cuando el juez Jorge Gorini, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, le preguntó si en 2005, cuando mencionó el fenómeno de la “cartelización” en la obra pública, se refería a Santa Cruz, dijo que no. Afirmó que no se había referido a ninguna provincia en particular, y que solo se hizo eco de una advertencia que figura en un informe preliminar del Banco Mundial.

“Supongo que en ese informe preliminar hay un listado de obras en general”, dijo Lavagna, pero remarcó que él no tuvo conocimiento de casos específicos y que no se refería a la provincia patagónica al hablar del tema durante un acto en la Cámara Argentina de la Construcción.