Leandro Aparicio: “Les tengo asco a todos los oportunistas”

Otra vez la política quiso meter la cola. Darío Nieto, el secretario del expresidente Mauricio Macri cuyo nombre se hizo famoso por ser uno de los principales investigados en la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, intentó contactar a Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo, desaparecido el 30 de abril en la localidad de Pedro Luro y cuyo cuerpo fue encontrado en un cangrejal en Villarino.

Tras el hecho, la reacción de uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, no se hizo esperar. “Éramos pocos en este desfile de hipocresía y llega el mamerto de vacaciones de la Costa Azul consternado... cerrame la 4”, escribió a través de red social Twitter.

En la captura que acompañó la publicación se puede ver la comunicación que intentó entablar Nieto. “Quiero transmitirle que el expresidente está consternado y preocupado por lo ocurrido”, apunta el texto.

Consultado por diario Hoy, el letrado dio detalles del episodio: “Es una captura de pantalla que me mandó Cristina y después me envió el número. Yo ni lo llamé ni le contesté, ella no le contestó más y eso es todo”.

Además, agregó que la polémica exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también intentó comunicarse con la familia. “La otra vez nos llamó Bullrich, ya hace un montón de tiempo”.

Aparicio sostuvo su rechazo con respecto a quienes, como Nieto y Macri, quieren sacar partido de esta situación. “En mi caso, les tengo asco a todos los oportunistas, a todes, a Bullrich, a Macri; como antes hacían con (Santiago) Maldonado y ahora se hacen los distraídos y lo bancan a (Sergio) Berni. Para mí los desaparecedores son el Estado, y los gobiernos van cambiando pero sigue siendo lo mismo”, enfatizó.

Las últimas novedades de la causa

Aparicio detalló a diario Hoy los últimos avances en la investigación y contó que la madre de Facundo declarará mañana ante la Justicia: “Cristina va a declarar el lunes, va a declarar con los dos fiscales que están interviniendo ahora”.

“No va a estar Ulpiano (el fiscal federal Ulpiano Martínez), vamos a denunciarlo penalmente a Ulpiano. Hay muchas medidas de prueba que se están haciendo”, destacó el letrado.

Además, detalló sobre la aparición de otro cuerpo en la zona de Villarino Viejo, cerca del cangrejal donde se encontró a Astudillo: “Apareció otro cadáver, cerca de donde apareció el cuerpo de Facundo, totalmente distinto, para nosotros ese lugar sería un cementerio clandestino de la Policía”.

“Encontraron un maxilar el martes y el jueves a la noche encontraron el cuerpo completo, a 2.000 metros de donde apareció Facundo, es todo un lugar que es muy amplio para rastrillar”, añadió.

Por otro lado, agregó que el perro del perito de parte, Marcos Herrero, encontró rastros de la presencia de Facundo en el móvil policial de Bahía Blanca: “El perro destrozó literalmente el asiento trasero del Toyota Etios que se encontró que estuvo en el lugar. El perro Yatel, el miércoles dio positivo como que Facundo había estado ahí, y en el baúl”.

Asimismo, volvió criticar la actuación del fiscal Martínez, al asegurar que “están empezando a caer todas las pruebas, si el fiscal que vamos a denunciar hubiera investigado, ya los hubiéramos metido en cana hace mucho”.

Sobre el futuro de la causa y su visión del papel de la Policía Bonaerense, Leandro Aparicio aseguró: “Hay elementos de sobra, no es que yo quiero discutir con Berni, que me dice que tengo que apelar. No se puede apelar, yo soy querellante. Si apelo me van a decir que no, y voy a la Corte Suprema y capaz que hay un fallo en cinco años, pero ahora no voy a apelar, si hay pruebas de sobra”.