Apuntan a Waldo Wolff como responsable de las amenazas a Massa

“Le faltó el respeto a la democracia”, indicó el diputado provincial Jorge D’Onofrio sobre su par en el Congreso, Waldo Wolff, a quien sindican como el responsable de dar a conocer datos e imágenes de la máxima autoridad de la Cámara baja nacional.

El legislador bonaerense sostuvo que “fomentar este tipo de políticas de escrache y del odio no le hace bien a nadie”. “Hay límites que no se cruzan”, reflexionó y aseguró que “en democracia podemos estar en desacuerdo, podemos tener diferentes posiciones, podemos obstruir y hasta incluso tener discusiones acaloradas, pero hay límites que no se pueden cruzar”.

Finalmente, acusó al diputado nacional por el PRO: “Me quiero referir específicamente al diputado Waldo Wolff, que fue quien ha difundido el teléfono personal del presidente de la Cámara, que ha arengado a grupos de trolls, que ha mandado a pequeños grupos violentos para que a la postre sucediera lo que ha sucedido”, disparó el legislador massista en su discurso.

“Estamos viendo genes con reminiscencias del pasado, que ya hemos vivido y padecido los argentinos. Algunos que comparten el pensamiento de los que se iban a desangrar los nudillos golpeando la puerta de los cuarteles”, señaló con dureza el oriundo de San Isidro, para reforzar sus dichos al indicar que “le ha faltado el respeto a su propia historia, a su pueblo. El pueblo judío padeció las políticas del nazismo y del fascismo, donde fueron perseguidos, sufrían escraches y finalizando con el holocausto”.