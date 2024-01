Ley Ómnibus: los cambios que sí y los cambios que no fueron

El Gobierno envió el lunes al Congreso el texto definitivo con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. La iniciativa pasó de 664 artículos a 523.

Emergencia

Se realizaron cambios en la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura. Se eliminó la emergencia en materia social y de defensa. Sin embargo, se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso, lo cual puso en alerta a la oposición: “Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben. El nuevo texto es un engaño. Espero que todos se den cuenta”, advirtió en la red X el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

Privatizaciones

Se eliminó YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat, se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la ley n° 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos. Por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la ley n° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

Finalmente, se eliminó el artículo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

Jubilaciones

El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual con base en el último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo. Se eliminan, además, las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.

En esta última oferta, el Gobierno asevera que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec”.

Blanqueo de capitales

De acuerdo con los cambios, el proyecto establece un capítulo de regularización que quedaría de la siguiente manera: 1) Se establece que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros; 2) Se incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; 3) Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme; y 4) Se define que lo producido del impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina.

Derechos de exportación

Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas.

Reforma del Estado

En la sección reforma del Estado, se realizaron cambios en las facultades delegadas a los efectos de reflejar, con mayor claridad, la materia delegada y se especificaron con mayor detalle las competencias asignadas al Poder Ejecutivo Nacional.

Crédito público

Se mantuvo la redacción original que fue propuesta al Congreso por Juntos por el Cambio en 2018. La redacción actual limita al Tesoro una eficiente administración de los pasivos, ya que plantea un límite que no lo tienen las provincias ni otros países para realizar operaciones que benefician al Estado. El marco normativo vigente paraliza la administración de la deuda, con el costo que eso conlleva para el país.

Empleados públicos y militancia política

Se incluyó a “los empleados públicos” en las limitaciones a la actividad política. Se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones.

Jubilaciones de privilegio

Se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Sin embargo, el Gobierno decidió mantener el beneficio de las jubilaciones de privilegio para los jueces de la Corte Suprema.

Cultura

Se reducen las modificaciones al Incaa. Se eliminan los cambios de los artículos 2, 3, 4, 5, 21, 34, 35 y 37 de la ley n° 17.741. A su vez, se elimina la derogación de los artículos 22, 23, 25, 28, 30 y 41 de dicha ley. En particular, la derogación de la modificación del artículo 21 indica que se mantiene la asignación específica para el Instituto (el Instituto va a seguir recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática).

Con respecto al Fondo Nacional de las Artes, según el proyecto, el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos. Respecto del Inamu y Conabip, simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura.

Pesca

La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Ahora, el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras. “Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el ­sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad ­pesquera”, aclara la nueva propuesta y apunta: “Esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión”. Con respecto al proyecto inicial, también se ­modificó el articulo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la ley n° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.

Sistema electoral

Se pasó para la discusión en sesiones ­ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actua­lización de la composición de la Cámara de Diputados.

Ambiente

Se elimina el artículo 497 que modificaba la Ley de Quema, cuya redacción resultó confusa. Se amplia de 30 a 90 días en el artículo 498 el plazo para que la Autoridad de Aplicación autorice una quema. Se eliminó la modificación al artículo 26 de la ley de bosques, cuya defectuosa redacción generó una confusión evitable (en ningún momento se pretendió afectar la protección de bosques en zona roja y amarilla). Se incorporó un artículo garantizando los recursos para el Fondo de Bosques, ya que la eliminación de la asignación específica se había mal interpretado como una reducción del financiamiento a dicho fondo. Finalmente, se aclaró en la Ley de Glaciares las actividades prohibidas en la zona periglaciar. Se incluyó la derogación de la ley n° 27.604 que había modificado los artículos 22 bis, ter y quater de la ley n° 26.815 de Manejo del Fuego. En este punto, sin embargo, el abogado ambientalista Enrique Viale aclaró: “Marcha atrás con modificar Ley de Bosques (aunque sigue el desfinanciamiento), y en el tema Glaciares es confuso (pretenderían cambiar las definiciones de glaciar y periglaciar del art. 2 para achicar el área protegida) y otorga 90 días en vez de 30 para autorización de quema tácita”.

“Porque muchos de los cambios significan un retroceso en la legislación de protección ambiental y porque, además, se trata de un borrador (ni siquiera un dictamen), vamos a seguir bien atentos para que no haya una regresión ambiental en nuestro país”, enfatizó el letrado.

Educación

El nuevo texto ingresado sostiene a la educación como servicio esencial, respetando el derecho a la huelga en el marco del derecho y deber a la educación para todos. Se introducen “mejoras en los artículos referidos a evaluación para vincular los dispositivos ­propuestos con la toma de decisiones participativa y orientada a la mejora continua de los aprendizajes, de las instituciones y de los docentes”.

“La educación híbrida y la educación a distancia se regulan con mayor especificidad para promover la presencialidad incorporando gradualmente los entornos virtuales. Se enriquecen los criterios para distribuir el financiamiento a las universidades nacionales a partir de la experiencia consolidada”, señala, e introduce un artículo a pedido de las provincias para permitir que “la educación secundaria técnica pueda tener la misma duración que los secundarios orientados o hasta un año más”.

Algunos de los puntos polémicos que permanecen

*Sostiene todo el articulado vinculado a la flexibilización laboral, como el régimen de contrataciones, la posibilidad de regularizar vínculos preexistentes o la eliminación de sanciones y multas. Además, impulsa la creación de un fondo de cese laboral.

*Mantiene la derogación de la ley n° 27.637 de ampliación de “zonas frías” para descuentos en el gas de los hogares. Se definirá una “canasta básica energética” y se aplicará un nuevo esquema de subsidios segmentados, tomando en cuenta el nivel de ingresos.

*Avanza también sobre el Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales sin fines de lucro y de pueblos originarios. Directamente elimina este fondo junto a la Defensoría del Público.

*Se mantiene firme en la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja.

Lo que pasó a sesiones ordinarias

*El traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

*El juicio por jurados.

*Cambios a la Ley de Salud ­Mental figuran en este apartado.

*La reforma de las circunscripciones uninominales.

*Eliminación de las PASO.

*Actualización de la composición de la Cámara de Diputados.

*Modificaciones en la Ley de Sociedades.

*Más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial.