Envían a juicio a un exfuncionario acusado de sabotaje informático

En las últimas horas, se confirmó que se enviará a juicio a un exfuncionario acusado de haber protagonizado un sabotaje informático. La sospecha radica en que el implicado habría dejado sin sistema a la Administración General de Puertos (AGP), donde trabajó por más de 48 años hasta que lo obligaron a jubilarse.

En su indagatoria, el exfuncionario aseguró no tener nada que ver con lo ocurrido y resaltó: “Soy inocente, no soy un hacker. Me pasé gran parte de mi vida protegiendo los datos de la empresa”, y denunció que fue víctima de una “trampa” para ser acusado.

Vale mencionar que el hecho por el que se lo investiga tuvo lugar en junio del año 2021 y la maniobra fue descubierta cuando el personal del Área de Sistemas, Tecnología y Organización de la AGP realizaba un control diario sobre la infraestructura de servidores y sistemas de la empresa.

Este accionar afectó también a la Aduana, a las empresas marítimas y a las terminales concesionarias, entre otros, según informaron a la prensa fuentes judiciales que llevan adelante el caso en cuestión.

Asimismo, se indicó que “todo ello redundó en un verdadero perjuicio a un servicio público, toda vez que dicha administración ejerce sus funciones sobre el puerto de Buenos Aires”.