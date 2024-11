Lilia Lemoine volvió a cargar contra Victoria Villarruel

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y señaló que “planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso”.

Lemoine admitió que el respaldo con el que contaba la vicepresidenta se debió a su acompañamiento al líder libertario. “Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña, esperábamos que siguiera siendo, pero ya no es así”, señaló la diputada en sus redes sociales.

Y agregó: “Para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso, ya admitió que lo que más le gusta es la alta política que es… LA CASTA”.

Esta no es la primera vez que la diputada critica públicamente a Villarruel. En agosto, Lemoine tuvo una dura embestida contra la titular del Senado por su silencio ante a las críticas que recibieron los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a un grupo de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.

“Lo voy a decir porque me rompe soberanamente las bolas ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?”, señaló Lemoine en esa oportunidad. “Fue su leitmotiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso”, afirmó la diputada libertaria, en referencia a la agenda de Villarruel.

Este cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel es un nuevo episodio de la interna en La Libertad Avanza.