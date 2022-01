“Lo que han querido hacer es separar la paja del trigo e ir a fondo con los sindicatos que no son fáciles”

En diálogo con el periodista Juan Amorín, en su programa Minuto Uno emitido por C5N, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, opinó sobre el escándalo macrista por la Gestapo antisindical al indicar que “la forma de actuar de ellos es impune, siempre han trabajado de la misma manera. Nadie en sus cabales puede entender o puede creer que lo que dice esta mujer, una inútil pocas veces vista (por María Eugenia Vidal), puede ser cierto”.

“Todo el mundo tiene claro que ella, en su condición de gobernadora, que el otro impresentable de Macri, en su condición de presidente, que Villegas, en su condición de ministro de Trabajo, que Gigante, en su condición de ministro de la provincia de Buenos Aires, más los tres agentes que estaban de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), estaban todos preparados para complotar con una determinada dirección”, sostuvo Fernández.

Sobre la presencia de los agentes de la AFI en el encuentro fue terminante y sentenció: “Conmigo eso no sucede. Si tengo que sentarme como ministro de Trabajo con otro par para tratar de discutir cualquier política, no esta mugre, que beneficie a la ­provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna duda de que esa reunión la conduzco yo”.

También se refirió a la denuncia de ilegalidad que la exgobernadora provincial María Eugenia Vidal hizo sobre el video, y explicó por qué son legales al remarcar que “la filmación no es clandestina, la filmación es oficial, porque están en un lugar oficial”, y agregó: “Las grabaciones no las hicimos nosotros, las hicieron en el banco. Si quiere discutirse el contenido de esa porquería que estaban haciendo, habrá que discutirlas”.

Fernández calificó a Villegas como “un salame importantísimo” al que no le importaba “lastimar a quien tuviera que lastimar con tal de poder bajar los sueldos y quitarles los derechos a los trabajadores”.

Luego opinó sobre el apoyo que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó hacia el expresidente y aseguró que “el combo de los carpetazos lo tiene Macri. Así que al que hay que tratar de protegerlo para protegerse es a Macri, que es el que se encarga de hacer pedazos a cada uno de aquellos que intenten sacar los pies del plato”. Y agregó que “es un tipo que no tiene ningún empacho en lastimar familias, las mujeres, los hijos. Entonces lo que creo que está haciendo Horacio en ese caso es cubrirse el lonjazo. Pero a esto no lo pueden parar, es querer tapar el bosque con un bonsái”.

“Lo que han querido hacer es separar la paja del trigo e ir a fondo con los sindicatos que no son fáciles de hablar y que hay que negociar, trabajar y ser consecuente con la tarea para arribar a un punto determinado donde se encuentren las soluciones. Pero era más fácil armarles causas y meterlos presos”, aseguró.

Sobre la filmación, el funcionario nacional indicó que “acá hay mucha gente que trabajó en este tema y que nadie la está mencionando hasta ahora. Pero va a haber que encontrar quiénes fueron los que participaron”.