Lorenzino, otra vez contra las distribuidoras de energía

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, volvió a la carga contra las empresas distribuidoras de energía y señaló: “Ayer hubo, otra vez, 40.000 usuarios sin luz”.



El funcionario explicó que insistirán con una presentación al ENRE para solicitar la rescisión de los contratos y señaló que “nosotros entendimos con los intendentes que Edesur no había hecho las inversiones para evitar los cortes y por eso, en su momento, solicitamos la rescisión del contrato”.



El exdiputado ultra sciolista remarcó que “es necesaria una decisión drástica que cambie esta desidia” y destacó que “no hicieron inversiones cuando tuvieron plata y ahora se apañan en el congelamiento de tarifas”.



“El ENRE trabajó el tema. Logró que las multas vayan a inversiones pero no es suficiente”, remarcó el defensor del Pueblo bonaerense e indicó que “no alcanza con multas de 100 o 200 millones. Requiere de una decisión política que no es fácil pero hay que tomarla”.



Lorenzino descartó la estatización y reclamó que “tiene que haber una decisión que nos dé previsibilidad” y concluyó que si no “vamos a hablar de esto cada vez que haga calor o frío”.