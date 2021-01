Las PASO: el eje de la polémica dentro del Frente para la Victoria

En la jornada pasada entró en la Legislatura bonaerense un proyecto del diputado Fabio Britos que busca suspender las PASO y destinar el dinero a los municipios de la Provincia y a los establecimientos escolares.



Desde lo discursivo, este romántico proyecto apunta al cuidado de la población para evitar contagios en tiempos de pandemia, pero la lucha que viene por detrás es lo que no se ve y que tiene a la interna del Frente para la Victoria como fierro caliente.



Es por ello que entre los 19 gobernadores que han manifestado su apoyo a la suspensión de las Primarias no se encuentra Axel Kicillof, que no ha tomado postura al respecto y que, de hecho, ha minimizado este tema indicando que tiene mayores prioridades en su gobierno.



La respuesta políticamente correcta del mandatario deja entrever su apoyo a las intenciones de La Cámpora, fracción que busca que no se suspendan las elecciones de agosto para empezar a ubicar a sus candidatos en las legislativas de 2021. Muchos gobernadores quieren evitar eso ya que, en caso de lograr que se suspenda el acto eleccionario, ubicarían a dedo a los suyos.



En este marco, y a pesar del slogan de que las PASO son una encuesta “demasiado cara” resonando en contra, La Cámpora tiene planeado utilizarlas en todas las provincias para posicionar a cuadros propios dentro de las listas legislativas que habrán de competir en octubre venidero.



Los gobernadores, por su parte, temen que el kirchnerismo empiece a colar seguidores de Máximo Kirchner y que, tras las elecciones, deban empezar a discutir con el hasta ahora diputado nacional sus espacios de poder, sobre todo en provincias en donde el hijo de la vicepresidenta no tiene presencia.



Con este panorama, y con las PASO como línea límite, se puede ver claramente la “grieta” dentro del propio Frente para la Victoria, donde hay gobernadores enquistados en el poder y apoyados por el Presidente, y políticos que se ubican tras Máximo, con el apoyo de Cristina. La Rosada se encuentra así partida al medio en una pelea de egos y poder, en la que incluso la oposición tomará parte.



En ese sentido, una unión sorprendente podría darse y Juntos por el Cambio estaría dispuesto a cerrar filas junto a La Cámpora, para darle un tiro de gracia a la fuerza que los relegó en las últimas elecciones. Así, algunos opositores encontrarían en la suspensión la garantía necesaria para encabezar listas y no perder de esa forma presencia política, y poder ser parte de una fórmula ejecutiva en 2023.



La pandemia es la excusa para suspender las PASO, pero las ambiciones políticas hacen que la Covid-19 se convierta en el garante de sus intenciones eleccionarias no solo para este año, sino para 2023, en donde en la Nación, las provincias y los municipios, se va a cortar el bacalao.