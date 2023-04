Los “Bullrich boys”

El sector del PRO liderado por Patricia Bullrich, tal como viene contando este multimedio y más allá de este llamado del intendente Garro, continúa en plena ebullición. Estuvieran o no en aquella reunión, dos de los precandidatos sostienen la búsqueda de un candidato único dentro del sector, aunque ninguno resigna todavía posiciones.

Palummo: “Yo estoy listo”

El secretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata, Mauro Palummo, no participó del encuentro convocado por Garro, aunque explicó a diario Hoy que, “con todas estas discusiones internas que tenemos dentro del espacio de Patricia Bullrich, no quería que se malinterpretara de alguna u otra manera el encuentro”.

“Los votos de Juntos por el Cambio son los votos de Juntos por el Cambio. Podría haber pérdida de votos si vas a unas elecciones con un desorden interno y lleno de candidatos, pero una vez superadas las PASO, hay un candidato y todos alineados trabajando para Juntos. Los votos que hoy tiene Patricia Bullrich, que para mí es la que más tiene, van hacia ella y a quien esté en su boleta”, definió.

Palummo ratificó su precandidatura, pero advirtió que “será Patricia la que elegirá a uno para llegar a las PASO. Yo estoy listo, esto siempre y cuando no haya un acuerdo nacional y en los distritos donde hay intendentes se plantee acompañar a esos jefes comunales. De ser así, lógicamente acompañaría, porque el principal objetivo es derrotar al kirchnerismo y que en la ciudad no vuelvan”.

En cuanto a la figura de Javier Milei, que hoy es otra de las preocupaciones que tiene Juntos en términos electorales, consideró que “es una figura nueva; así como en 2015 estaba el famoso discurso de la avenida del medio, hoy ya no está y ahora está la derecha, donde creo que nosotros representamos esa derecha, y Milei, una más fuerte o más ­profunda, y creo que va a hacer una muy buena elección”.

Irurueta: “No me bajo de la precandidatura”

El exconcejal y actual funcionario del área de Economía de la Municipalidad de La Plata, Julio Irurueta, sí participó de la mesa convocada por el intendente Garro y destacó en diálogo con Hoy que “es bueno que haya una mesa de diálogo donde se empiecen a establecer reglas de juego internas que nos permitan luego de las PASO, sean quienes sean los candidatos previos y quien salga victorioso, que no haya fuga de ningún tipo, que se en­tienda que tenemos que estar trabajando to­dos bajo el liderazgo de quien gane las PASO”.

“Fue una reunión convocada por el intendente que es el líder de Juntos en La Plata, pero eso no quita mi pertenencia a la línea interna del PRO que lidera Patricia Bullrich y mi asistencia no significa que me bajo de una precandidatura para apoyar al intendente”, aclaró, y consideró “positivo” que “haya varias personas con vocación de conducir la cuidad. Me parecería a mi criterio que cada sector debe sintetizarse al final de esta carrera en una candidatura única; por ejemplo, de la línea que yo formo parte, lo importante sería que hubiera un solo candidato, así como de la línea de Horacio (Rodríguez Larreta), que va a ser el intendente”, consideró.

En ese marco, explicó: “Lo interesante es la metodología con la cual se va a elegir a ese candidato dentro de la línea de Patricia, porque no es lo mismo si es por cuántos co­nocidos dentro del partido tenés o cuánto medís, o si es por la imagen que tenés, o si es un combo de todo eso, porque en algunos aspectos el candidato podría ser yo u otro. Creo que, dada esta coyuntura, tendría que ser el candidato con menor imagen negativa, porque es el que más votos de Patricia va a sostener, además del aporte propio que pueda hacer”.

Sobre la alianza Juntos por el Cambio, Irurueta señaló que, “a pesar de las diferencias en los cuadros nacionales, en La Plata está consolidada, y se vio en la convocatoria del intendente, donde lo que faltó de cada partido fue muy poquito. Puede haber incorporaciones al frente electoral, hay que ver qué pasa con otros dirigentes nacionales que están a punto de sumarse o no, pero veo un frente consolidado con las puertas abiertas”.