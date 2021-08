“Los dichos de Vidal revelan la convicción del macrismo en torno a los trabajadores”

En un acto de “sincericidio”, la exgobernadora bonaerense devenida en precandidata a legisladora porteña, María Eugenia Vidal, aseguró que la forma de generar la llegada de inversiones y apuntalar el trabajo joven es “bajando el sueldo de los empleados” y reduciendo las “cargas del empleador”. En ese marco, el exjuez y actual precandidato a concejal de La Plata por el Frente de Todos, Luis Arias, consideró que “no fue un error o un acto fallido, sino que revela la propia convicción del macrismo”.

Arias, en diálogo con diario Hoy, señaló que “el gobierno de Cambiemos siempre apuntó a bajar salarios. Recordemos que el propio

Mauricio Macri, cuando era presidente, en la cumbre de Davos decía que había que dar oportunidades a la inversión bajando los costos de producción, impuestos e insumos, y la variable siempre era el salario de los trabajadores. Macri necesitaba una gran base de desocupados para que entonces hubiera demanda de personal y el salario fuera a la baja, no es lo mismo tener dos personas que 200 peleando por el mismo puesto”.

“Durante el gobierno de Macri aumentó la tasa de desocupación, el salario era de los peores en Latinoamérica. Supuestamente iban a llegar lluvias de inversiones, oportunidades que nunca llegaron, generándose un círculo de empobrecimiento para la economía. Porque si no hay trabajo, la gente no consume; si no se consume, los negocios no venden; si no se vende, las fábricas no producen y el Estado después tampoco recauda”, explicó el exmagistrado.

Arias señaló además que “ese modelo que siente Vidal implicó la ruina de la economía argentina, a diferencia de este proyecto, donde se plantea el impulso al consumo, un círculo virtuoso, que no viene de la mano de las inversiones extranjeras, sino de la mano del consumo interno de los argentinos todos los días”.

“Lo que plantea Vidal es un regreso al pasado que no queremos, y lo que está en juego es la destrucción de la economía, del trabajo”, aseveró el precandidato local.

En ese sentido, agregó: “Creo que es genuinamente lo que piensa, está en sintonía con lo que hizo Macri, bajar el salario para generar oportunidades de negocio, un modelo económico basado en el interés del empresariado. El macrismo le causó mas daño a la economía que la propia pandemia”.

“El gran debate que tenemos que dar es qué modelo de país queremos, porque hay un 40% de la Argentina que adhiere a ese modelo de neoliberalismo, sea cual sea la vertiente; una de las virtudes que ha tenido es que ha logrado encontrar distintos líderes. Lo fue Martínez de Hoz, Cavallo y después Macri, pero lo que se debate es ese modelo de país”, afirmó Arias.

Por último, apuntó que “es en el Congreso donde se definen las políticas económicas; Macri gobernó vía DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y con carpetazos, espionajes. Nosotros pretendemos sancionar en el ámbito del Congreso leyes para la transformación del país, y por eso es importante esta elección, porque Vidal puede ser legisladora y es obvio que va a defender todo lo que indique Macri”.