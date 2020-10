Los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares ahorro

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo hoy que "no habrá" nuevas medidas cambiarias y aclaró que los funcionarios de alto rango no van a poder comprar dólar ahorro.



En diálogo con Ámbito Debate, adelantó que el Banco Central "definirá que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólar ahorro" y sostuvo que " hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda".

Martín Guzmán consideró que se está "en otra etapa de la pandemia y se requiere afinar la política monetaria".

"Estamos viviendo una realidad dura en todo el mundo. Estamos viviendo en una pandemia que provocó una caída en todo el mundo y obviamente una caída en Argentina", agregó Martín Guzmán.

El funcionario aseguró que "se han ido alcanzando cosas que son muy importantes para la recuperación de Argentina" y que "hoy la economía está mostrando signos de recuperación, la realidad obviamente sigue siendo dura".

Además "estas medidas económicas que hemos tomado como el IFE, el ATP, han ayudado fuertemente a contener estos efectos" negativos de la caída de la actividad económica, agregó el ministro.