“Los trabajadores estamos discutiendo la verdadera distribución de las ganancias de estas empresas millonarias”

La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina inició ayer un plan de lucha ante la negativa de las empresas de avanzar en la actualización paritaria.

“Los trabajadores de las telecomunicaciones de todo el país iniciamos un plan de lucha en defensa de nuestro salario y en contra de la privatización y tercerización tan feroz que sistemáticamente vienen haciendo las multinacionales, ante la negativa en la última reunión que se dio el martes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con un conflicto que ya tuvo dos audiencias. Lo que propone la empresa no se acerca a nuestra realidad, que es la misma realidad que la de toda la masa asalariada, porque nuestra paritaria anual va de julio a junio y llevamos un 36% de aumento, por lo cual planteamos un 25% más para el último trimestre (abril-mayo-junio) y estar a la altura de lo que significa el costo inflacionario que está atravesando cada una de las mesas de los trabajadores”, explicó a diario Hoy el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata, Cristian Vander.

En ese marco, relató que “la situación es difícil, por eso hablamos claro y preciso; se espera un 57% de inflación según el IPC y sabemos que va a ser un punto más, por lo tanto necesitamos ese 25%. Está claro que han realizado aumentos a los clientes, han cortado promociones, lo cual es un aumento encubierto en pandemia, hablamos de Telecom-Personal y Movistar-Telefónica, y la verdad es que estamos muy decepcionados porque les está costando mucho reconocer el trabajo de cada uno de los trabajadores que en plena pandemia expusieron su propia salud y la de su familia y hoy no están siendo reconocidos”, advirtió.

Vander adelantó entonces que “comenzamos con asambleas informativas a lo largo y ancho del país, hoy tenemos una nueva audiencia donde esperamos que mejoren la oferta, y seguimos además trabajando con el Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia el tema de le precarización y tercerización que se viene dando año tras año. Los trabajadores estamos discutiendo la verdadera distribución de las ganancias de estas empresas millonarias, no pueden venir las mejoras tecnológicas acompañadas de más precarización y tercerización del pueblo trabajador. Si las empresas están mejor, la situación económica de los trabajadores y las trabajadoras que se capacitan y adaptan tiene que ser reconocida y las empresas tienen que estar a la altura de las circunstancias”.

“Las empresas de telecomunicaciones no solo que no perdieron, sino que ganaron más de lo que pensaban, porque son proveedores de pymes y cooperativas y nunca dejaron de ganar, sin embargo siguen sin reconocer el trabajo del sector. Estamos con un 36% y pedimos un 25% más, estamos un puntito arriba del costo del vida y no resulta una cifra exorbitante”, señaló Vander.

Para muestra basta un click

Por solo citar un ejemplo, Telecom Argentina reportó durante los primeros nueve meses de 2021 una utilidad neta de 1.025 millones de pesos. La utilidad atribuible a la sociedad controlante entre enero y septiembre de dicho año fue de 358 millones.

Este resultado se dio en medio de la unificación de sus marcas Personal para las comunicaciones fijas, móviles y de banda ancha, y Flow para englobar el servicio de video y entretenimiento, todas ellas bajo el paraguas de Telecom.

Los resultados, que se dieron a conocer a la Comisión Nacional de Valores (CNV), contienen el efecto interanual de la inflación hasta septiembre de 2021, la cual contempla el 52,5%.

Las ventas consolidadas de la compañía sumaron 292.983 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021, en los que las ventas de servicios totalizaron 272.173 millones, siendo de 89.578 millones las correspondientes al tercer trimestre. En este último período tuvo un aumento del 0,5% con respecto al anterior, en moneda constante.