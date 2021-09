Luis Arias: "Creo que va a ser una buena elección"

El precandidato a Concejal por el Frente de Todos en La Plata, Luis Arias, habló desde la puerta de su búnker ante la prensa y se mostró entusiasmado en un nuevo marco de elecciones. Además le agradeció a lso votantes por participar en el contexto de pandemia.



"La jornada de hoy me ha dejado sensaciones muy buena, con la gente participando. A pesar del contexto de la pandemia, la gente vino a votar y estoy muy contento. Tenemos un buen pálpito y creo que va a ser una buena elección. Hay que estar tranquilos", destacó.

Además agregó que aún no habló con Gastón Escudero: "No me hemos tenido oportunidad de hablar con Escudero por el enorme trajín que hemos tenido, solucionando problemas todo el tiempo. Dentro de un rato estaremos charlando un poquito más tranquilos".

Y le envió un mensaje de agradecimiento a los votantes: "Le quiero agradecer a la gente, a los presidentes de mesa y a la militancia de cualquier partido político, por el esfuerzo que pusieron para que se lleven a cabo estos comicios. Y a la gente que participe de la política y que no se cierre puertas para adentro. Hay que pensar en el país y en nuestra patria".