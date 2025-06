Katopodis denunció que Milei retiene fondos del Banco Mundial destinados a Bahía Blanca

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó en el día de ayer con dureza al gobierno de Javier Milei por retener sin uso un crédito internacional de 200 millones de dólares del Banco Mundial, gestionado durante su gestión en 2023 y destinado a obras de infraestructura clave para responder a emergencias, como las que atraviesa actualmente Bahía Blanca.

“Milei y Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial que yo gestioné en 2023, y que estaba destinado a dar respuesta a situaciones como la de Bahía Blanca”, señaló Katopodis. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia, que nosotros vamos a sumar ese dinero a los más de $200.000 millones que ya estamos invirtiendo por decisión del gobernador Axel Kicillof”.

El exfuncionario advirtió que la no ejecución de estos fondos internacionales implica no solo la pérdida de oportunidades de inversión en obras necesarias, sino también la acumulación de intereses y sanciones. “No ejecutar los préstamos internacionales destinados a obras no solo implica incurrir en pagos adicionales de intereses y sanciones, sino que también puede comprometer la imagen y la credibilidad del país ante los organismos multilaterales de crédito”, explicó.

Katopodis denunció además un patrón de abandono por parte del gobierno libertario hacia la ciudad del sur bonaerense. “A Bahía Blanca ya la dejaron sola varias veces: con el trágico temporal de 2023, además de quitarle la construcción de la Planta de GNL y de no terminar la obra del importantísimo acceso El Cholo. Ahora vetan una ley con un fondo específico para la ciudad”, enumeró.