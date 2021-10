Macri fue a Dolores, no declaró y los familiares cuestionaron que “sobre el dolor de los 44 hizo un acto político”

Finalmente, después de dos “amagues” previos, el expresidente Mauricio Macri se presentó a declaración indagatoria en la causa donde se lo acusa de haber promovido espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Sin embargo, el trámite se suspendió porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia (ver aparte).

Bajo el calor del mediodía del jueves, Macri ingresó poco antes de las 12 al Juzgado Federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación, ya que el pedido debe hacerse ante el Presidente de la Nación Alberto Fernández.

Ante esto, la defensa solicitó la ­suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.

La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

La sobreactuación de Macri

Macri llegó a las 10.30 a la sede de la municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.

A dos cuadras del juzgado, en la plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio.

“Acá estoy en Dolores tratando de entender esta citación sin fundamentos en medio de una campaña electoral”, dijo el expresidente sobre el escenario, y agregó: “Estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras buenas intenciones”.

Acompañado por referentes partidarios como Patricia Bullrich, Jorge Macri, Néstor Grindetti y Hernán Lombardi, entre otros, Macri intentó explicar la escasa concurrencia de manifestantes en la plaza de Dolores: “Hay gente en la ruta porque se ve que había más controles policiales que lo habitual”.

“Si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones y calumnias van a minar nuestro compromiso con ustedes, están muy equivocados”, afirmó ante algunos militantes del PRO que se convocaron y que alentaban sus palabras al grito de “Sí, se puede”. “Ya no somos borregos, no tenemos miedo, estamos decididos a pelear por nuestro futuro y el de nuestros hijos”, afirmó el expresidente.

Luego, Macri se dirigió caminando dos cuadras hasta la sede del Juzgado Federal de Dolores.

Las voces de los protagonistas con diario HOY

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y abogado querellante

“Un imputado en el proceso penal por delito relativo a sus funciones, sea presidente, ministro, etc., no requiere de la exceptuación de nadie para declarar en la indagatoria. Los secretos de Estado no lo cubren porque lo que se investiga los transciende en jerarquía normativa vigente. Diferente es la situación de un testigo que, si conoce secretos de Estado, solo los puede revelar si es autorizado previamente.

Repudio el circo y que se respete el accionar de la Justicia. Realmente acuden todo el tiempo a chicanas para poder evadir sus responsabilidades, pero las chicanas duran poquito tiempo. Tarde o temprano va a tener que dar la cara”.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez

“Sobre el dolor de los 44, Macri hace un acto político y deja en evidencia que el que hace política con los 44 es él y no los familiares. Para nosotros, quienes estuvieron no fueron a apoyar a Macri, sino una marcha contra los 44.

Fue todo muy payasesco, un intendente se puso a hablar sobre las obras que le trajo Macri cuando lo que tenemos es un dolor tremendo por lo que pasó con los 44 tripulantes... Vemos que Macri tiene abogados potentes, pero estamos convencidos que de los 44 Macri no va a zafar. Si bien la angustia es muy grande porque esperábamos conocer un poco más qué pasó con los chicos, vamos a seguir con esperanza más allá de cualquier amedrentamiento; seguimos adelante a pesar de ese circo”.

Valeria Carreras, abogada querellante de las mujeres familiares de los tripulantes

“Podemos afirmar que no tuvo voluntad política de declarar el imputado Macri. El acto de indagatoria es el momento de defensa por excelencia y el imputado puede manifestar todo tipo de manifestaciones, incluso mentir. Asimismo, como querella nos manifestamos inquietos con la actitud del fiscal interviniente, quien apoyó la objeción de la defensa de Macri”.

Por último, calificó como “un papelón” el acto que llevó adelante el expresidente en la previa a declarar ante la Justicia.